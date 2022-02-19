Bakırköy’deki mafya hesaplaşmasında son dakika gelişmesi: 3 şüpheli tutuklandı!

Olay geçtiğimiz hafta İstanbul Bakırköy'de bir oto galeri dükkanında meydana geldi. İddialara göre kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütü çetesinin, alt grupları arasında meydana gelen anlaşmazlıklar sonucunda silahlı çatışma yaşandı. Olayda 4 kişi yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. 9 şüpheliden 1'i savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.