Bakırköylülerden Kılıçdaroğlu’na, “Utanıyoruz”

Bakırköy Belediyesi'nde yetkili Belediye İş Sendikası'nın 14 gündür başkanlık binası önünde yaptığı greve bir grup Bakırköylü destek verdi. Çoğunluğu CHP'li olan ve bizzat verdikleri oy ile seçilen Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, Yaşam Köyü'nün devir edilmesi süreciyle başlayan 7 yıllık görev sürecinde, sosyal demokrat bir belediyecilik örneği sergilemediğini belirtti.

Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek "Bakırköy halkı işçisinin yanında" sloganlarıyla yürüyen vatandaşları alkışlarla karşılayan direnişçi işçiler, halkın desteğinden duydukları memnuniyetle "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek vatandaşları karşıladı.

'YAŞADIĞIMIZ KENTTEN GURUR DUYMAK İSTİYORUZ'

Bir araya gelen vatandaşlar adına konuşan Nail Arın, işçilerin birliğinin herkesin kurtuluşu anlamını taşıdığını ifade ederek, Bakırköy'de doğan ve büyüyen insanlar olarak, yaşadıkları kentten gurur duymak istediklerini söyledi.

İşçiye dayatılan 'Sıfır Zam'ı kabul etmediklerini belirten Arın, "Bizler bu semtte huzur bulamıyoruz. Bir çoğumuzun oy attığı partinin başkanı bu şekilde davranamaz. Sadece işçiler değil, halkta huzursuz. Parklarımız işgal altında, kamu alanlarımız birilerine devir ediliyor. Sanat yok, kültür yok, huzur yok. Halk olarak sizden hiç bir farkımız yok" dedi.

'BÜLENT İSTİFA' SESLERİ YÜKSELDİ…

"Bülent İstifa" seslerinin yükseldiği etkinlikte konuşmasını sürdüren Nail Arın, bu günlerden başlayarak, parti yönetimlerinin başkanlık atamalarını bu günlerden ders çıkararak yapması gerektiğinin altını çizdi.

Bakırköylü bir seçmen olarak etkinlikte söz alan Ümran Serhan isimli vatandaş, sosyal demokrat bir belediyecilik için oy verdikleri partinin belediye başkanı Bülent Kerimoğlu'nun davranışlarından son derece rahatsız olduklarını dile getirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Bakırköy'e de gelin ve sesimizi duyun. İki dönemdir belediyeden utanıyoruz" diye konuştu.

'KERİMOĞLU'NU İSTEMİYORUZ DİYE SESLENDİK'

2019 seçimleri öncesi Bakırköy'den 7 otobüs dolusu Bakırköylü'nün Bülent Kerimoğlu'nun ikinci dönem atanmaması talebi ile CHP'nin Ankara'da bulunan Genel Merkez binası önüne gittiklerini ve seslerini duyuramadıklarını belirten Serhan, "Sesimizi duymak zorundasınız. Yoksa kaybedersiniz" diyerek konuşmasını tamamladı.