Bakışma yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü

Adana'da 56 yaşındaki Erkin Karaaslan, yakınları tarafından sokakta hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Karaaslan, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümünü araştıran polis, yaptığı incelemede Karaaslan'ın olay günü komşusunun yeğeni Caner Zerayalp'la (39) "Neden bakıyorsun?" meselesi yüzünden kavga ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan Caner Zerayalp, "Kuzenimin yanına gitmiştim. Daha önceden tanımadığım Erkin, bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip bana küfretti ve üzerime yürüdü. Ben de kafa atıp, yumrukladım" dedi, tutuklandı.