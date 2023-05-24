Bakışma yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü

Adana'da 56 yaşındaki Erkin Karaaslan, yakınları tarafından sokakta hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Karaaslan, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümünü araştıran polis, yaptığı incelemede Karaaslan'ın olay günü komşusunun yeğeni Caner Zerayalp'la (39) "Neden bakıyorsun?" meselesi yüzünden kavga ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan Caner Zerayalp, "Kuzenimin yanına gitmiştim. Daha önceden tanımadığım Erkin, bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip bana küfretti ve üzerime yürüdü. Ben de kafa atıp, yumrukladım" dedi, tutuklandı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Olay, 17 Mayıs'ta Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Erkin Karaaslan'ın sokakta hareketsiz yattığını gören yakınlarının ihbarıyla, sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yüksekten düştüğü değerlendirilen Karaaslan'ın, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Sağlık durumu kötüleşen Karaaslan 22 Mayıs akşamı, tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.
KAFA VE YUMRUK ATTI
Erkin Karaaslan'ın ölümünde cinayet şüphesi olduğunun düşünülmesi üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Cinayet ekipleri, Karaaslan'ın yaşadığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmada Karaaslan'ın olay günü komşusu Hakan Y.'nin yeğeni Caner Zerayalp ile tartıştığı belirlendi. Şüphelinin, kavga sırasında Karaaslan'a kafa atıp, yumrukladıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi.
"NEDEN BAKIYORSUN?"
Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Caner Zerayalp'i, bir arkadaşının Kuruköprü Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Zerayalp, ifadesinde, "Kuzenimin yanına gitmiştim. Daha önceden tanımadığım Erkin, bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip bana küfretti ve üzerime yürüdü. Ben de kafa atıp, yumrukladım" dedi. Adliyeye sevk edilen Caner Zerayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.