Baklavadan uyuşturucu çıktı

Adana'da, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları otomobili uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ahmet M.'yi (34) indiren polisler, narkotik köpeği 'Hulk' ile arama yaptı. Hulk'un tepki vermesi üzerine açılan ön koltuktaki poşetten 3 baklava kutusu çıktı. En alttaki baklava kutusunu açtıklarında içine gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuların kendine ait olduğunu itiraf eden Ahmet M., tutuklandı.