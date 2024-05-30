Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi yoğun ilgi görüyor

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi hayata geçirildiğinde ve ilk seferi gerçekleştirildiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da açılış töreninde yaptığı konuşma dünya basınında gündem oldu. Başkan Erdoğan, "Bugün istikbalimiz için çok önemli adımlar atıyoruz. Bu proje ile Asya, Avrupa Ve Afrika'yı birbirine bağlıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın öngörüsü ve büyük dehası sayesinde gerçekleşmiş bir proje olan 'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu', Cumhuriyet tarihi boyunca kaderine terk edilmiş, Türkiye'nin sınır kenti Kars'ın dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle yeniden canlandırılması ve Turistik Doğu Expressi Treniyle masal kenti haline gelmesini sağladı.

Medeniyetler Beşiği, Dünya Kenti, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da bilinen Ani Antik Kenti, 1064 yılında Alparslan tarafından fethedildi.

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, her yıl binlerce turistin akınına uğruyor.

Başkan Erdoğan'ın dehası sayesinde kadim Kars ili tekrar İpek Yolu'nun merkez noktası oldu. Buda Pekin'den, Londra'ya kadar uzanan İpek Yolu olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu tesadüf değil, İpekyolu'nun yeniden canlanması için ve Türkiye'yi merkez yapmak için düşünülmüş bir projenin ürünü.