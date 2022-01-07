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Giriş Tarihi: 7.1.2022 19:19

Bal dedi, şurup çıktı

ABBAS ÇAKAR
Bal dedi, şurup çıktı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu rutin kontroller esnasında, durdurduğu araçta bulunan bal ve pekmezden şüphelendi. Olay yerine çağırılan Belediye Zabıta Ekipleri ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde,  şahsın vatandaşa bal diye sattığı ürünlerin şeker şurup olduğu öğrenildi.

Düzce'de, rutin kontrollerde bulunan emniyet güçleri, Saguç Köprüsü üzerinde, aracına yüklediği bal ve pekmezi satan kişiden şüphelendi. Araç içerisinde bulunan bal ve pekmezleri kontrol eden emniyet ekipleri, olay yerine Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri ile Düzce Tarım İl Müdürlüğü Ekiplerini çağırdı.

Yapılan kontrollerde, satıcının vatandaşa bal diyerek sattığı ürünün aslında, bal değil pekmez şurubu olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine araçta bulunan toplam 935 kilo sahte bal ve pekmeze incelenmek üzere el konuldu.

ÖNCE BAL DEDİ SONRA ŞURUP

İddialara göre olay şu şekilde ortaya çıktı. Düzce, Şaguç köprüsü üzerinde bir aracın yükünün fazla olmasından şüphelenen Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ç.B. isimli sürücüyü durdurarak araçta arama yaptı. Araçtaki bal ve pekmezden şüphelenen emniyet güçleri, olay yerine Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler, satılmak üzere araca yüklenen ürünlerinin menşeinin bulunmadığı, etiketlerinin olmadığı ve son kullanma tarihlerinin yazmadığını tespit ederek, sürücüyü araçla birlikte Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Yakalanan C.B, ilk önce ürünlere bal ve pekmez ardından da şurup dedi. Ayrıca yapılan kontrollerde, ürünlerin faturada pekmez olarak geçtiği tespit edildi.

ÇANKIRI'DAN GETİRMİŞ

Düzce İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen ürünlerin yüksek ihtimalle sahte olduğunu ancak yine de ürün numunelerinde testler yapılacağını belirtti. Ürünler yediemine teslim edilirken kesin sonuçlarının çıkmasının ardından geniş kapsamlı bir araştırma çalışmasının yapılacağı duyuruldu. Kavanozlar içinde toplamda 935 sahte bal ve pekmezin Çankırı'dan getirildiği ve Düzce'de satılmak istendiği kaydedildi.

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