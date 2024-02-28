Haberler Yaşam Haberleri "Balans ayarı vermeye çalışanlar balans ayarına uğradılar"
Giriş Tarihi: 28.2.2024 12:05 Son Güncelleme: 28.2.2024 12:21

"Balans ayarı vermeye çalışanlar balans ayarına uğradılar"

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin vahametine dikkat çekmek, unutmadığını ve unutulmayacağını göstermek amacıyla, AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İl Başkan Vekili Ahmet Öztürk, “27 yıl önce silahlı cunta tarafından, sözde irtica tehdidi ile bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Balans ayarı vermeye çalışanlar balans ayarına uğradılar

AK Parti Adana İl Başkan Vekili Ahmet Öztürk,"28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

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"Balans ayarı vermeye çalışanlar balans ayarına uğradılar"
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