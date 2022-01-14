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Giriş Tarihi: 14.1.2022 17:25 Son Güncelleme: 14.1.2022 17:50

Balat'ta yangın çıktı! Paniğe kapılan mahalleli sokaklara döküldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Balat’ta yangın çıktı! Paniğe kapılan mahalleli sokaklara döküldü

İstanbul’un tarihi yayrımadası Fatih’in Balat semtinde Esnaf Loncası Sokak’ta yangın çıktı. Bir dizinin çekildiği kahvehanenin üst katındaki ahşap yapımı ev alevlere teslim oldu. Yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken, itfaiyenin olaya müdahale etmekte geç kaldığını belirten mahalle sakinleri sokağa doldu.

Balat Esnaf Loncası Sokak'ta dizinin çekildiği bir kahvehanenin üst katındaki dairede yangın çıktı. Şartelde yaşanan arıza nedeniyle yükselen alevler kısa sürede bütün daireyi etkisi altına aldı. Alevlerin arasında mahsur kalan daire küle dönerken, bitişiğinde bulunan evlerde de küçük çaplı hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ARIZA PAHALIYA MAL OLDU

İki katlı binada ahşaptan yapılmış üst katı alevlere teslim olurken, paniğe kapılan mahalle sakinleri ise sokaklara taştı.

İtfaiye aracında yaşanan arıza nedeniyle alevlere erken müdahalede bulunulamadığını öne süren mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.Olay yerinde gelen bir itfaiye aracında yaşanan arıza, yangına müdahelede gecikmeye neden oldu.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Can kaybı ve yaralının bulunmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 1 saatin ardından kontrol altına alındı.

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Balat'ta yangın çıktı! Paniğe kapılan mahalleli sokaklara döküldü
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