Balat’ta yangın çıktı! Paniğe kapılan mahalleli sokaklara döküldü

Balat Esnaf Loncası Sokak'ta dizinin çekildiği bir kahvehanenin üst katındaki dairede yangın çıktı. Şartelde yaşanan arıza nedeniyle yükselen alevler kısa sürede bütün daireyi etkisi altına aldı. Alevlerin arasında mahsur kalan daire küle dönerken, bitişiğinde bulunan evlerde de küçük çaplı hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ARIZA PAHALIYA MAL OLDU

İki katlı binada ahşaptan yapılmış üst katı alevlere teslim olurken, paniğe kapılan mahalle sakinleri ise sokaklara taştı.

İtfaiye aracında yaşanan arıza nedeniyle alevlere erken müdahalede bulunulamadığını öne süren mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.Olay yerinde gelen bir itfaiye aracında yaşanan arıza, yangına müdahelede gecikmeye neden oldu.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Can kaybı ve yaralının bulunmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 1 saatin ardından kontrol altına alındı.