Balat’ta kafeye kurşun yağdırdılar! Polis kar maskeli saldırganları arıyor

Fatih Balat'ta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Olay yerine gelen silahlı kar maskeli 2 kişi dün gece yarısı, Balat'ta bulunan kapalı bir kafe ve otoparkı kurşun yağmuruna tuttu. Yaralan ya da ölenin olmadığı saldırının yapıldığı yer ise bir süre önce operasyonla yakalanan ve "Balat çetesi" olarak bilinen grubun el koyup kiralık ilanı verdiği iddia edilen yer olduğu öğrenildi. Polis bu çeteye geniş çaplı operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonun ardından çetenin yasa dışı el konulan yerleri ellerinden alınarak sahiplerine geri verilmek için yasal işlem başlatılmıştı.

GECE KULÜBÜ KAPISINDA DAYAK

Liderliğini Mesut B.'nin yaptığı "Balat çetesi" Beşiktaş'ta Ruby adlı eğlence mekanı önünde 4 ay önce yaşanan dehşet görüntüleriyle gündeme gelmişti. Ortaya çıkan görüntülerde Mesut B., yardımcısı Recep Ç. ve İnci Cennet E.İ. içeri girmek isterken kapıdaki güvenlik görevlilerle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Mesut B. güvenlik görevlisine kafa attı. Kafa atma olayından sonra ortalık karıştı. Kameraya yansıyan dehşet görüntülerinde 10 kişi tarafından feci şekilde dayak atıldı. Bu olayın ardından eğlence merkezi iki kez kurşunlandı. Bir kişi hayatını kaybetmişti.

POLİS SALDIRIYI ARAŞTIRIYOR

Balat'taki silahlı saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının bir gözdağı niteliğinde olduğu belirtilirken, polis 'Balat çetesi'yle bağlantılı olduğu düşündüğü 2 kişinin peşine düştü. Çalışmalar sürüyor.