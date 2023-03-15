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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Balayı faciasında 3 tutuklama

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Balayı faciasında 3 tutuklama
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan Mutlu Akbaş ve Kader Akbaş'ın kaldıkları odada ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel işletmecisi E.A., otel müdürü T.U. ve baca temizliği yapan işçi A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Önceki gün, genç çift balayı için geldikleri Kapadokya'daki otelin kendilerine ayrılan odasında karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ortahisar beldesindeki otelin, kalorifer ısıtmasında kömür kullanıldığı, önceki günlerde yapılan baca temizliği sırasında dökülen sıvaların karbonmonoksit sızıntısına neden olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Otelin 2017 yılında E.A. tarafından kiralanarak işletmeye açıldığı öğrenildi. Öte yandan, Mutlu- Kader Akbaş'ın cenazeleri İstanbul'da toprağa verildi.

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Balayı faciasında 3 tutuklama
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