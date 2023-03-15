Balayına gelen çiftin ölümü ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Ürgüp ilçesinin Ortahisar kasabasında bulunan bir otelde meydana gelen olayda, Jandarmanın başlattığı soruşturmada göz altına alınan4 kişiden 1 kişi serbest bırakılırken 3 kişi tutuklandı

BACA HAFTA SONU TEMİZLENMİŞ

Otele sonradan monte edildiği iddia edilen bacanın, otelin kalorifer dairesinden otele yapışık olarak yapıldığı öğrenildi. Bacalar örülürken 4'lü duvar şeklinde örülmesi gerektiği belirtilirken, genç çiftin ölümüne neden olan bacanın binaya yapışık olarak örüldüğü ve 4. duvarının yerine otel duvarından yararlanıldığı belirtildi.

Genç çiftin yaşamını yitirdiği otelin bacasının iki gün önce temizlendiği öğrenilirken, bacanın temizliğini yapan Ahmet B. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bacanın temizliği sırasında herhangi bir hasarın olup olmadığını araştırıyor.Fatih Ü. tarafından 2017 yılında yapılan otel, E.A. tarafından kiralanarak işletmeye açıldı. Otelin dışında bulunan ve bir cephesi otele yapışık olan kalorifer bacasının projeye uygun olup olmadığı da inceleniyor.

3 TUTUKLAMA

Olayın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan otel işletmecisi E.A., otel müdürü T.U. ve bacacı A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.