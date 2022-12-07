Balayında Gidilecek Yerler - Yazın ve Kışın, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Balayına Gidilebilecek Yerler Listesi

Balayı için gidilecek ülkeler sıralaması yapıldığında genellikle akla gelen ilk cümle şudur, en güzel balayı yerleri Türkiye ülkesinde yer almaktadır. Bu cümleye tezat olarak, son zamanlarda balayı yapmak için tatil yeri seçen yeni evli çiftlerde şu gözlemlenir, yurt içi tatillerden ziyade yurt dışı tatiller, çiftler için çok daha güzel ve konforlu gelmeye başlamaktadır. Balayı çiftleri yurt dışı seyahatleri planlamasında, balayında gidilebilecek yerler listesi yaparken birçok yerden araştırma yapmaktadırlar.

Yazın ve Kışın, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Balayına Gidilebilecek Yerler Listesi

Çoğu insanın kabul ettiği bir şey vardır, o da en güzel balayı yerleri Türkiye'de yer aldığı gerçeğidir. Kendi ülkesinin tatil yerlerini tercih eden, balayında gidilebilecek yerler ve Karadeniz'de balayına gidilecek yerler listesi yaparken bunlara dikkat etmektedirler. Bu listeyi şu şekilde inceleyebiliriz;

Prag/Avrupa: Balayı için gidilecek ülkeler listesinin başında yer alan Prag, romantik, görselliğin merkezi olan ve bol bol fotoğraf çekilebilecek bir yerdir. Klasik müzik konserleri ile meşhur, müzeleri ile farklılık yaratan bir yer olarak bilinmektedir. Avrupa'ya gitmeden önce mutlaka balayında gidilebilecek yerler listesi yapmanız gerekmektedir.

listesinin başında yer alan Prag, romantik, görselliğin merkezi olan ve bol bol fotoğraf çekilebilecek bir yerdir. Klasik müzik konserleri ile meşhur, müzeleri ile farklılık yaratan bir yer olarak bilinmektedir. Avrupa'ya gitmeden önce mutlaka listesi yapmanız gerekmektedir. Belize/ Orta Amerika: Balayı seyahatini egzotik bir ortamda yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bir yer olarak bilinmektedir. Uzun bir yolculuk geçiriyor olsanız bile, yolculuk sonunda vardığınız ülke sizi fazlasıyla tatmin etmektedir. Orta Amerika'daki gidildiğinde balayında gidilebilecek yerler listesinin başında yer aman maya tapınaklarını mutlaka ziyaret etmelisiniz.

listesinin başında yer aman maya tapınaklarını mutlaka ziyaret etmelisiniz. Tromso/Norveç: Kış tatili seven çiftler ve dünyanın en göz alıca güzelliklerinden biri olan "Kuzey Işıkları"nı görmek isteyenler için kaçırılmaz bir balayı fırsatı olarak balayı için gidilecek ülkeler listesinin başında yer almaktadır. Yurtdışı balayı yerleri arayışınız var ise mutlaka Norveç'e göz atmanız gerekmektedir.

listesinin başında yer almaktadır. arayışınız var ise mutlaka Norveç'e göz atmanız gerekmektedir. Assos: Sakin, huzurlu ve güzel bir tatil yeri isteyenler için ideal yerlerden biridir. Gece hayatının olmadığı bir yer olan Assos, kafa dinlemek ve denizin keyfini çıkarmak isteyenler için uygundur. Bu nedenle Assos tatil beldesi, balayında gidilebilecek yerler araştırması yaparken en üst sıralarda yer almaktadır.