Balayında Gidilecek Yerler - Yazın ve Kışın, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Balayına Gidilebilecek Yerler Listesi

Yeni evlenmiş olan çiftlerin; düğün, nişan, kına gibi stresli organizasyonlardan sonra rahatlamak, stres atmak ve sakin bir tatil geçirmek için gittikleri yere balayı adı verilmektedir. Bu balayı seçimi çiftler için çok zorlu ve önemli bir süreçtir çünkü hem görsel açıdan onları tatmin edecek bir yere gitmek hem de maddi manevi konfor içeren bir yere gitmek isterler. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman, balayı için gidilebilecek yerler ve yurtdışı balayı yerleri gibi birçok listeyi aşağıda sıraladık.
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Balayı için gidilecek ülkeler sıralaması yapıldığında genellikle akla gelen ilk cümle şudur, en güzel balayı yerleri Türkiye ülkesinde yer almaktadır. Bu cümleye tezat olarak, son zamanlarda balayı yapmak için tatil yeri seçen yeni evli çiftlerde şu gözlemlenir, yurt içi tatillerden ziyade yurt dışı tatiller, çiftler için çok daha güzel ve konforlu gelmeye başlamaktadır. Balayı çiftleri yurt dışı seyahatleri planlamasında, balayında gidilebilecek yerler listesi yaparken birçok yerden araştırma yapmaktadırlar.
Yazın ve Kışın, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Balayına Gidilebilecek Yerler Listesi
Çoğu insanın kabul ettiği bir şey vardır, o da en güzel balayı yerleri Türkiye'de yer aldığı gerçeğidir. Kendi ülkesinin tatil yerlerini tercih eden, balayında gidilebilecek yerler ve Karadeniz'de balayına gidilecek yerler listesi yaparken bunlara dikkat etmektedirler. Bu listeyi şu şekilde inceleyebiliriz;
Prag/Avrupa: Balayı için gidilecek ülkeler listesinin başında yer alan Prag, romantik, görselliğin merkezi olan ve bol bol fotoğraf çekilebilecek bir yerdir. Klasik müzik konserleri ile meşhur, müzeleri ile farklılık yaratan bir yer olarak bilinmektedir. Avrupa'ya gitmeden önce mutlaka balayında gidilebilecek yerler listesi yapmanız gerekmektedir.
Belize/ Orta Amerika: Balayı seyahatini egzotik bir ortamda yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bir yer olarak bilinmektedir. Uzun bir yolculuk geçiriyor olsanız bile, yolculuk sonunda vardığınız ülke sizi fazlasıyla tatmin etmektedir. Orta Amerika'daki gidildiğinde balayında gidilebilecek yerler listesinin başında yer aman maya tapınaklarını mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Tromso/Norveç: Kış tatili seven çiftler ve dünyanın en göz alıca güzelliklerinden biri olan "Kuzey Işıkları"nı görmek isteyenler için kaçırılmaz bir balayı fırsatı olarak balayı için gidilecek ülkeler listesinin başında yer almaktadır. Yurtdışı balayı yerleri arayışınız var ise mutlaka Norveç'e göz atmanız gerekmektedir.
Assos: Sakin, huzurlu ve güzel bir tatil yeri isteyenler için ideal yerlerden biridir. Gece hayatının olmadığı bir yer olan Assos, kafa dinlemek ve denizin keyfini çıkarmak isteyenler için uygundur. Bu nedenle Assos tatil beldesi, balayında gidilebilecek yerler araştırması yaparken en üst sıralarda yer almaktadır.
Antalya: Sıcak ve güneşli havası, estetik sahil planlarıyla bilinen Antalya, yeni evli olan çiftlerin sık sık tercih ettiği ve gittiği bir yer olmaya başlamıştır. Kendine özel alanları ile meşhur olan bu şehir, çoğu insanın tercih ettiği bir yerdir.
Rize: Karadeniz denilince akla ilk gelen illerden biri olan Rize, hem doğa havasıyla hem de birbirinden lezzetli yemekleriyle gönüllerde taht kuran bir il olarak bilinmektedir. Bu nedenle yeni evli çiftlerde, doğa sevdalıları ve yemek tutkunları için balayında gidilebilecek yerler listesinde mutlaka yer almaktadır.