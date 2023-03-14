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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Balayında ölüm

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Balayında ölüm
İstanbul'da geçen hafta sonu dünyaevine giren tekstilci Mutlu Akbaş (27) ve Kader Akbaş (24) çifti, düğünlerinin ardından balayı için Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gitti. Ortahisar'daki bir otele yerleşen çift, dün sabah için sıcak hava balonuna binmek için rezervasyon yaptırdı.



Ancak genç çift balona binmeye gitmedi. Durumun bildirilmesi üzerine çiftin odasına giden otel görevlileri, hareketsiz şekilde yattıklarını gördü. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, uyuşturucu ihtimali üzerinde dururken, çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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