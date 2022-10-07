Baldızını sokak ortasında öldürdü: İfadesi dehşete düşürdü!

"KAPILAR KİLİTLİ OLDUĞU İÇİN ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"



Kız kardeşi gözlerinin önünde 10 kurşunla öldürülen Emrah Özkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Özkan, sanıkla 14 yıldır evli olduklarını belirterek, "Bu süreçte eşim bana psikolojik ve fiziksel olarak şiddet uyguladı. Yuvamız yıkılmasın diye hep sessiz kaldım. Zor günlerde ailem bana destek olduğu için eşim onları hep hedef aldı. Zaman zaman beni ve ailemi tehdit ediyordu. Ağıza alınmayacak sözler söylüyordu. Kız kardeşimin düğünü olacaktı ve hep, 'o düğününüzü kanaya bulayacağım' diye Ezgi'ye mesajlar atıyordu. Kardeşim de, 'ben sana ne yaptım, bunun benimle derdi ne? Sorunun benimle değil, ablamla2 diyordu. Olay günü kızım hasta olduğu için 5 dakikada olsa görmek istedim. Annem, ben ve kız kardeşim arabaya bindik onların evinin yakınında bir yerde durduk. Sonra kızım geldi. Onunla konuşurken Emrah'ın geldiğini görünce arabaya yöneldim. Emrah önüme atladı ve 'sen benim neler yapacağımı bilmiyor musun' diyerek tabancayla kafama vurmaya başladı. Sonra kafama silah dayayıp otobüs durağında sıkıştırdı. Benim dayak yediğimi gören kardeşim Ezgi arabadan inerek 'ne yapıyorsun ya' diye bağırdı. Kardeşim başka hiçbir şey söylemeden araca bindi. O sırada Emrah koşarak aracın yanına gitti. Aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapılar kilitli olduğu için ateş etmeye başladı. Ben aracın içerisine bindim. Kardeşime 'bacım aracı çalıştır, gidelim' dedim. Ben Ezgi'ye bir şey olmadığını düşünürken o bana bir şeyler oluyor deyip başı dizime düştü" diye konuştu.



"BANA DA ATEŞ ETMEK İSTEDİ"



Ezgi Taşkıran'ın annesi Yüksel Taşkıran ise olay anını anlatarak "Kızım Özgecan araçtan inerek torunumun yanına gitti. Onlar dışarıda görüşürken, Emrah Özkan yanlarına gelerek kızımı dövmeye, küfür ve hakaretler etmeye başladı. Ablasının darp edildiğini gören Ezgi, arabadan inerek 'ne yapıyorsun sen ya' diye bağırdı. Kızım Emrah Özkan'ın elinde silahla üzerine geldiğini görünce hemen arabaya binerek kapıları kilitledi. Emrah, elindeki tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. Bana da ateş etmek istedi, ancak tabancada mermi kalmadığı için bana bir şey yapamadı. Ben araç içerisine Ezgiye müdahale etmeye çalışırken bu arada kızım Özge aracın yanına geldi. Onu aracın arkasına çekerek tekrar dövmeye başladı. Kızım yediği dayaktan sonra başı öyle dönmüş olmalı ki vurulan kardeşine 'Ezgi, arabayı çalıştır gidelim' dedi. Kızım Ezgi suçsuz yere öldürüldü. Ona 'abi' diyordu. Kızımın tek suçu kardeşinin arkasında durmaktı. Emrah, kızım Ezgi'yi öldürmekle tehdit ediyordu. Ezgiyi gelinlikle tabuta koyacağını söylüyordu" şeklinde konuştu.