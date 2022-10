Baldızını sokak ortasında öldürdü: İfadesi dehşete düşürdü!

Kan donduran olay 31 Mayıs'ta Çorum'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özge Can Özkan (32), annesi Yüksel Taşkıran ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran (27) ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Özge Can Özkan sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren Ezgi Taşkıran, annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı Ezgi Taşkıran'a ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Taşkıran., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından gözaltına alınan Emrah Ö., Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Özkan, ve her iki tarafın avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya tutuklu sanık çelik yelek giydirilerek getirildi.



"PSİKOLOJİM İYİ DEĞİLDİ"



Duruşmada savunma yapan Emrah Özkan, "Olayın yaşandığı gün ben eşimle konuşurken Ezgi arabadan inerek bana aşağılayıcı sözler söyledi. Her şey bir anda oldu. Psikolojim iyi değildi" diyerek kısa bir savunma yaptı.