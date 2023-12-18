Bale ve piyanoyla moral bulup lösemiyi yendi

Kayseri'de 2021'de lösemi teşhisi konulan 7 yaşındaki Nisa Nehir Batar, piyano çalıp bale yaparak bulduğu moral ve motivasyonla lösemiyi yendi. Kayseri'de yaşayan Nisa Nehir Batar, 2021'de yüksek ateş nedeniyle ailesi tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada yapılan incelemenin ardından Nisa, gereken tetkiklerin yapılması için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirildi. Nisa'ya burada yapılan tahliller sonucunda 'Akut Lenfoblastik Lösemi' teşhisi konuldu. Hastanede tedaviye alınan çocuk, bir süre kemoterapi aldı. Anne Hilal Batar, Nisa ile birlikte hastalığını atlatabilmesi için birçok etkinliğe katıldı. Nisa, gittiği piyano, bale ve çeşitli kurslarla 2 yıl süren tedavisinin ardından bu yılın ağustos ayında lösemiyi yendi.Küçük Nisa, "2'nci sınıfa gidiyorum. Küçük bir kız kardeşim var. Ödev, boyama, resim yapıyorum ve kitap okuyorum. Hafta sonlarında baleye gidiyorum. Diğer arkadaşlarım için dua ediyorum. Onlar da buraya gelsin, herkes iyileşsin. Önce baleye sonrasında piyanoya gidiyorum. Ayrıca jimnastik, badminton ve akıl oyunlarına da gidiyorum. Günüm böyle geçiyor. Bu etkinlikler benim için çok faydalı. Spor yapıyorum. Hastalığımı bu etkinlikleri yapıp savaşarak kazanacağım" diye konuştu. Anne Hilal Batar (36) ise, "Önemli olan tamamen moral ve motivasyon. Şu anda kızımın tedavisi bitti. Takip aşamasındayız. Uzun bir sürecimiz var" ifadelerini kullandı.