Balerin kız Medine’nin ilk hediyesi karne

Türkiye, Medine İnal'ı LÖSEV'in Lösemili Çocuklar Haftası için hazırladığı afişte 'Pembe kostümlü balerin kız' olarak tanıdı. Medine, balerin olma hayali kurarken pandemi başladı. 17 Mart 2021'de, henüz 4 yaşındayken lösemi teşhisi konulan minik kız ilk balerin eğitimini hastanede aldı.LÖSEV'in afişlerinde görüldükten sonra SABAH 15 Kasım 2021'de "Küçük Medine, Dansıyla Umut Oldu" başlığıyla yayımladığı haberinde Türkiye'ye minik kızın hikâyesini anlattı. LÖSEV'in LÖSANTE Hastanesi'ndeki başarılı tedavi süreciyle 2.5 yılda hastalığın yıkıcı etkilerinden kurtulmayı başaran Medine bir yandan da gördüğü eğitim sonucunda okuma-yazma belgesini ve karnesini aldı. Şu an 6 yaşında olan Medine ilk karnesini LÖSEV gönüllüsü olan babası Garip Ozan İnal'a hediye etti. SABAH'a konuşan baba İnal "Kızımla ağlayarak girdiğimiz hastaneden gülerek çıktık. Kızım benim en büyük hediyem" dedi.BabaGarip Ozan İnal: Medine'ye teşhis konulduğunda eşim 5 aylık hamileydi. Annem rahatsızdı. Sadece yutkundum ve içime attım. Bir gün daha kimsenin haberi olmasın, herkes bir gün daha mutlu olsun diye sessiz kaldım. LÖSEV Kent yerleşkesi içindeki LSV eğitim kurumlarına her girdiğimizde Medine'ye 'Bak burada normal okulumuz var, seneye de burada okula başlayacağız' diyorduk. Bir anda kanımız kaynadı. 'Biz burada, LÖSEV ile bu hastalığı yeneriz' dedik. Medine de burayı bir okul gibi gördü. Ben her gün pencerenin önünde onu bekledim. Bana camdan el sallardı ve telefonla görüşürdük. Sonuçta yüzde 95 başarı sağlandı. Kızımız, LÖSEV sayesinde hastalığını yendiği gibi yine LÖSEV sayesinde okuma yazma öğrendi.Medine, balerin olma hayali kurarken önce pandemi başladı, ardından lösemi olduğunu öğrendi. Şu an 6 yaşında olan Medine tedavi sürecinde hastanede balerinlik yapmayı öğrendi.