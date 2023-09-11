Balıbey son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi Muhtarı Erdal Balıbey'in oğlu Kemal Mert Balıbey, önceki gün geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Balıbey, bugün öğle namazına müteakip Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, siyasi partilerin İl Başkanları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.