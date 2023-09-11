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Giriş Tarihi: 11.9.2023 16:32 Son Güncelleme: 11.9.2023 16:54

Balıbey son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisar’ın Güvenevler Mahalle Muhtarı Erdal Balıbey’in oğlu Kemal Mert Balıbey son yolculuğuna uğurlandı.

Gökhan KOCAASLAN
Balıbey son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi Muhtarı Erdal Balıbey'in oğlu Kemal Mert Balıbey, önceki gün geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Balıbey, bugün öğle namazına müteakip Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, siyasi partilerin İl Başkanları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Balıbey son yolculuğuna uğurlandı
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