Balığın kulağına kar suyu kaçtı tezgahlar balıkla doldu

Denizlerde balık bolluğunun yaşandığını belirten balıkçılar Ekim ve Aralık aylarında Palamut ve hamsi bolluğunun yaşandığını ve tezgahlarda Palamut'un ve hamsinin 100 liraya kadar düştüğünü belirten balıkçılar, Aralık ayından itibaren palamutun yerini İstavrit, barbun, mezgit ve Sarıkanat'ın aldığını söylediler.

Balığın kulağına kar suyunun kaçmasından sonra denizlerden bereket fışkırdığını ve tezgahların balıkla dolduğunu belirten balıkçı Hikmet Durmuş, "Bu sezon Karadenizde Ekim ve Aralık ayının sonlarına doğru Palamut ve Hamside azalma beklenirken denizden bol miktarda palamut ve hamsi avlandı. Hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Tezgahlarda ikisinin de fiyatı 100 liraya kadar düşmüştü. Fakat artık Palamut ve hamsi kesildi" dedi.

BU YIL HALKIMIZ BALIK BEREKETİNE DOYDU

Balık tezgahlarının zenginliği, vatandaşların balığa erişimini kolaylaştırdığını belirten Durmuş, "Bu yıl tezgahlarımızda palamuttan hamsiye, istavritten mezgite kadar her çeşit balık bol miktarda bulunuyor. Halkımız bu bereketle balığa doydu" diyerek sezonun verimli geçtiğine dikkat çekti.

Karadenizde hava şartlarının gün geçtikçe soğumaya başladığını belirten Durmuş, "Deniz balıklarında bolluk yaşanıyor. Özellikle İstavrit, Barbun, Mezgit, Sarıkanat ve Lüferin bol olmasını bekliyoruz. Balığın kulağına kar suyu kaçmıştı. Havalar soğudukça balık avcılığında olumlu gelişmeler yaşanacak. Bu balık bolluğu Şubat ayının sonlarına doğru devam edecek. Şubattan sonra balık azalmaya başlayınca buzhane balıkçılığı ve yaz balıkçılığı başlayacak" dedi.

TEZGAHLARDA BALIK BOLLUĞU YAŞANDI

Balıkçılar tezgahlarda balık bolluğunun yaşandığını belirterek Çinekop'un 300 lira, Mezgit 200, Palamut'un tanesinin 150, Barbun'un 300, İstavrit'in 150, Levrek 350, yerli somon270 ve yabancı somonun 500 liradan satıldığını hamsinin ise azalması ile birlikte kilosunun 100 liradan 250 liraya yükseldiği kaydedildi.