Haberler Yaşam Haberleri Balık avlamak için nehre giren okul müdürü Fırat nehrinde bulundu
Giriş Tarihi: 18.9.2022 13:21 Son Güncelleme: 18.9.2022 13:33

Balık avlamak için nehre giren okul müdürü Fırat nehrinde bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün akşam saatlerinde zıpkın ile balık avlamak amacıyla Firat Nehri'ne giren Okul Müdürü nehirde kayboldu, Bölgeye sevk edilen dalgıçların aramaları sonucu okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Balık avlamak için nehre giren okul müdürü Fırat nehrinde bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Deveboynu kırsal mahallesi yakınlarında bulunan Fırat Nehri'nde yaşanan olayda dün akşam saatlerinde Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nde müdürlük yapan 47 yaşındaki Mehmet Altıntas arkadaşı ile birlikte zıpkın ile balık avlamak amacıyla Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra Nehirden çıkmadığını gören arkadaşı durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dün akşam saatlerinden bu yana bölgeye sevk edilen dalgıçlar arama çalışması başlattı. Su altı polis dalgıçların sabah saatlerinde arama çalışmaları sonucu Okul Müdürü Mehmet Altıntas'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nde müdürlük yapan 4 çocuk babası Mehmet Altıntaş'ın cesedi ambulansla Siverek devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Son dakika | Avrupa'da sansasyonel çöküş; yüzlerce dev iflas bayrağını açtı!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik 'ferrobor' adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Balık avlamak için nehre giren okul müdürü Fırat nehrinde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA