Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti

Adana'nın Pozantı ilçesinde, balık avlarken Çakıt Çayı'na düşerek hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in cenazesi toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Olay Belemedik Tabiat Parkı'ndan geçen çayda meydana geldi. Kardeşiyle balık avlayan Musa İmir, dengesini yitirerek suya düştü. İmir'in suya düşmesi üzerine kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı İmir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İmir'in naaşı olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından İmir'in cenazesi, Aladağ ilçesi Eğner Mahallesi'nde toprağa verildi.