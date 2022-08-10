Haberler Yaşam Haberleri Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.8.2022 17:15 Son Güncelleme: 10.8.2022 17:38

Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti

Adana’nın Pozantı ilçesinde, balık avlarken Çakıt Çayı’na düşerek hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir’in cenazesi toprağa verildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti

Adana'nın Pozantı ilçesinde, balık avlarken Çakıt Çayı'na düşerek hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in cenazesi toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olay Belemedik Tabiat Parkı'ndan geçen çayda meydana geldi. Kardeşiyle balık avlayan Musa İmir, dengesini yitirerek suya düştü. İmir'in suya düşmesi üzerine kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı İmir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İmir'in naaşı olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından İmir'in cenazesi, Aladağ ilçesi Eğner Mahallesi'nde toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
YKS TERCİH SONUÇLARI 2022 sorgulama: Üniversite yerleştirme sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor! YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi, şaka mı, gerçekten seans satılıyor mu? Bugün BİM psikolog doğru mu?
YKS tercih sonuçları son dakika duyurusunu bekliyor! 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika: Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba, kardeşler...
Milyonluk Masserati'li terörist! İç savaş ve suikast planı yapıyordu
Son dakika | Gelecek Partili isimden 3 milyonluk vurgun!
Dün MasterChef'te kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları dünyanın gündeminde: Türkiye hakkı olanı alacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA