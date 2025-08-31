Balık avlarken elektrik akımına kapıldı! Hayatını kaybetti

Olay, 31 Ağustos 2025 Pazar günü Şavşat ilçesine bağlı Mısırlı Köyü Papart Deresi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Rize ili Ambarlık köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Türüt (44) balık avladığı sırada, henüz kesinleşmeyen bir sebeple yüksek gerilim hattının etkisiyle elektrik akımına kapıldı. Türüt, akıma kapılmasının ardından dere kenarına yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Mehmet Türüt'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Türüt'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin sebebinin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağını belirtti.