Balık ekmek teknesinde meydan savaşı

Olay Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde 4 Şubat akşamı meydana geldi. 51 yaşındaki Bilin Genç sahibi olduğu balık ekmek teknesini Hacı Ahmet B. ve Mehmet Sait Y.'ye satıp aynı bölgede ablasına ait başka bir balık ekmek teknesinde çalışmaya başladı. İddiaya göre önceki satıştan kalan 100 bin liralık borç tamamlanmayınca, taraflar arasında husumet başladı. 3 Şubat günü, alkollü içecek sattıkları gerekçesiyle kendilerine 18 bin liralık ceza kesildiğini belirten tekne işletmecileri ile Bilin Genç arasında "Bizi siz mi şikayet ettiniz" tartışması yaşandı.

AİLESİYLE YENİ YAŞINI KUTLAYACAKTI

Tartışmanın ertesi günü Bilin Genç, yeni yaşını kutlamak için eski eşi Niyazi Gözübüyük (58), kızı Meliha Gözübüyük (20), tekne sahibi teyzesi Bilge Çimenlik (56) ve ortağı Okan Yeşilbacar (31) ile çalıştığı teknede bir araya geldi. Bu esnada iddiaya göre Bilin Genç'in husumetli olduğu Hacı Ahmet B. ve Mehmet Sait Y.'nin yakınları Ali D. ve Hayri G. alkollü bir şekilde teknenin önüne geldi. "Bizi siz mi şikayet ettiniz" diyerek Okan Yeşilbacar'ı konuşmaya çağıran ikili, sözlü tartışmanın ardından Yeşilbacar'a saldırdı. Teknedekilerin de olaya dahil olmasıyla kavga adeta meydan savaşına döndü.



Bilin Genç

8 DİKİŞ ATILDI

Kavgada Bilin Genç'in elmacık kemiği kırılırken, çenesi ve dudağında da kesikler oluştu. Yüzüne tam 8 dikiş atılan kadın, kavganın ardından kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu. SABAH'a konuşan Genç "Elleri bıçaklı iki sarhoş tekneyi basıp ailemi darp ettiler bir de ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyorlar, teknenizi batıracağız diyorlar" diye konuştu.



Melike Gözübüyük

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Saldırı anlarını anlatan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Meliha Gözübüyük "Annemin doğum gününü kutlamak için hep beraber teknede toplandık. Annem, babam, teyzem ve ortağı güzel bir akşam geçirecektik. Önce ellerinde bıçak bulunan iki alkollü adam teknemizin önüne gelerek bağırmaya başladı. Teyzemin ortağını yanlarına çağırdılar, biraz konuştuktan sonra saldırmaya başladılar. Biz ayırmaya gittiğimizde bizi de dövdüler. Annemi babamı gözümün önünde darp ettiler, yerlerde tekmelediler. Polis ekipleri bile biber gazıyla müdahale edebildi. Hayatımın en kötü gününü yaşattılar bütün bunlara rağmen dışarıda geziyorlar. Gerekli cezayı almalarını istiyoruz, can güvenliğimizden şüphe duyuyoruz" diye konuştu.



Ali D.



Hayri G.