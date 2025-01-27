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Giriş Tarihi: 27.1.2025 16:08

Balık tutarken kayalıklara düşüp yaralandı

Düzce’de balık tutarken kayalıklara düşen Bahadır Yıldırım (53), ağır yaralandı. Yıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

DHA
Balık tutarken kayalıklara düşüp yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi liman mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan, Akçakoca'ya gezmek için gelen Bahadır Yıldırım, zaman geçirmek için liman bölgesindeki deniz feneri yakınlarında balık tutmaya başladı. Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır Yıldırım, ilk müdahalesi sonrası Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balık tutarken kayalıklara düşüp yaralandı
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