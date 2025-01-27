Balık tutarken kayalıklara düşüp yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi liman mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan, Akçakoca'ya gezmek için gelen Bahadır Yıldırım, zaman geçirmek için liman bölgesindeki deniz feneri yakınlarında balık tutmaya başladı. Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır Yıldırım, ilk müdahalesi sonrası Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.