Balık tutarken Melen Çayı’na düştü: 3 kilometre sürüklendi!

Olay, Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan G. (35), Çaybükü Köprüsü üzerinde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek Melen Çayı'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay boyunca takip edilen şahıs 3 kilometrelik sürüklenmenin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Kontrol edilmek üzere ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.