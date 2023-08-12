Haberler Yaşam Haberleri Balık tutarken Melen Çayı'na düştü: 3 kilometre sürüklendi!
Giriş Tarihi: 12.8.2023 18:13

Balık tutarken Melen Çayı'na düştü: 3 kilometre sürüklendi!

Düzce’de Melen Çayı'nda balık tutan şahıs dengesini kaybederek suya düştü. Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen şahsı ekipler kurtardı.

İHA
Balık tutarken Melen Çayı’na düştü: 3 kilometre sürüklendi!

Olay, Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan G. (35), Çaybükü Köprüsü üzerinde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek Melen Çayı'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay boyunca takip edilen şahıs 3 kilometrelik sürüklenmenin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Kontrol edilmek üzere ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Balık tutarken Melen Çayı'na düştü: 3 kilometre sürüklendi!
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