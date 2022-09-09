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Giriş Tarihi: 9.9.2022 00:07

Balık tutmak isterken canından oldu

Düzce’de ağla balık tutan bir kişi, takılan ağını kurtarmak için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Balık tutmak isterken canından oldu

Olay, Düzce Merkeze bağlı Sarayyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Melen Çayı'nda ağ ile balık tutan Turgay Taşkın (41), ağın derede takılmasıyla ağını kurtarmak için dereye girdi.

DEREDE BOĞULDU

Ancak serpme adı verilen ağa dolanan Turgay Taşkın, derede boğuldu. Taşkın'ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin dereden çıkarttığı Turgay Taşkın sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Turgay Taşkın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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Balık tutmak isterken canından oldu
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