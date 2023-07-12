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Giriş Tarihi: 12.7.2023 13:01 Son Güncelleme: 12.7.2023 13:21

Balık tutmaya giden emekli uzman çavuştan haber alınamıyor

Denizli’den Fethiye’ye tatile gelen ve Katrancı Koyunda çadır kamp kuran emekli uzman çavuş Cemil Korkmaz (47) balık tutmak için yeni aldığı Zodyak bot ile açıldığı denizden dönmeyince sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler tarafından gece gündüz aranmaya başlandı. Evli 2 çocuk babası aslen Manisa Gördesli Cemil Korkmaz’ın Katrancı Koyu çevresi yanı sıra Göcek, Dalaman ve Antalya’nın Kaş ilçesine kadar sahil güvenlik komutanlığına bağlı botlar ve helikopterlerle aranırken sahil güvenlik dalgıç ekipleri de balık avlanma bölgelerinde Cemil Korkmaz’ın arama çalışmalarını sürdürüyor.

Erdoğan CANKUŞ
Balık tutmaya giden emekli uzman çavuştan haber alınamıyor

Denizli'den Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen ve 1 hafta önce Katrancı Koyuna çadır kuran emekli uzman çavuş Cemil Korkmaz, yeni aldığı zodyak bot ile balık avlamak için denize çıktı. Yaklaşık 3 gün önce denize balık avlamaya giden Cemil Korkmaz geriye dönmeyince eşi Semiha Korkmaz ve çocukları Burçakhan Korkmaz (20), Giray Korkmaz(15) hemen Jandarmaya bildirdi. Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile işbirliği yaparak emekli uzman çavuş Cemil Korkmaz'ı arama kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tüm botlarla Göcek, Dalaman kıyıları ile Katrancı, Küçük Kargı, Kızıl Ada'dan Yanıklar sahiline kadar denizden arama çalışmaları yaparken tam 3 günden bu yana bu arama çalışmalarını daha da genişletip Antalya'nın Kaş ilçesine kadar havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarını arttırdı.Cemil Korkmaz'ın zodyak botu üzerinden yapılan arama kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç alınamazken arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik dalış ekipleri de katıldı.

GÖRENLERDEN HABER BEKLİYORUZ

Emekli uzman çavuş Cemil Korkmaz'ın yakını olan Ayşenur Güler, "Akrabamız Cemil Korkmaz eşi ve çocuklarıyla Fethiye'nin Katrancı koyuna bir hafta önce çadır kurmuşlardı.Tatile gelmişlerdi. Hatta biz de yanına gelip döndük. Ablamın eşi Cemil Korkmaz 3 gün önce saat 16.30 ile 17.00 sıralarında Fethiye Katrancı Koyundan yeni aldığı Zodyak botla balık tutmak için denize açılıp geri dönmedi. 72 saattir hava, kara ve deniz yoluyla arama çalışmaları sürdürülüyor. Ne zodyak botuna ne de kendisine ulaşılamadı. Kendisi Tip 2 diyabet ve kalp hastası. Yanında 1 litre sudan başka hiçbir şeyi yoktu. Cep telefonu, kimliği, cüzdanını yanına almamıştı. Eşi, çocukları ve bizler çok endişeliyiz. Yerini bilen görenlerin sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerine haber vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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Balık tutmaya giden emekli uzman çavuştan haber alınamıyor
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