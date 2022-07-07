Balıkçı dükkanındaki cinayet soruşturmasında yeni gelişme! Dükkan sahibi tutuklandı!

"PANİKLEYEREK ATEŞ ETTİM"

Hakimlikteki savunmasında, olayda kullanılan silahı 5 yıl önce aldığını ve kendisine ait olduğunu söyleyerek "Sabah dükkanı açtığımda Doğan ve Cemalettin gelerek dükkanı boşaltmamızı söylediler. Doğan beni kolumdan tutup dışarı çıkardı. Ben de yaptığının doğru olmadığını söyledim. Bana doğru hamle yapınca ben de belimdeki silahı çıkartıp yere doğru ateş ettim. İlk attığımda mermi denk gelmedi, 2. attığımda denk gelip gelmediğini bilmiyorum, 3. attığımdaysa mermi karnına isabet etmiş. Doğan yere düştü, ben de panikten kasaya doğru ateş ettim. Ardından 4 kişi beni darp etmeye başladı. Yaralama ve öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

Hakimlik ise şüphelinin suçunu inkar etmesi, görüntü kayıtları, delillerin tam toplanmamış olması ve delil karartma şüpheli olması gerekçeleriyle şüpheli Yeşilyurt'un tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.