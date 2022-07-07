Balıkçı dükkanındaki cinayet soruşturmasında yeni gelişme! Dükkan sahibi tutuklandı!

22 Haziran günü sabah saatlerinde duyulan silah sesleriyle çalkalanan Üsküdar'da 2 ortak Cengiz Yeşilyurt ve Muharrem Tekdal 2 aylık tadilatın ardından balıkçı dükkanının kepenklerini kaldırmıştı. O esnada 1 yıllık husumetli oldukları eski kiracısı Doğan Türköz, dükkana gelerek iddiaya yanındaki silahlı adamlarla Yeşilyurt'u dükkanından zorla çıkartmıştı. Dükkanlarını ellerinden almaya çalışan Türköz tarafından darp edilen 2 ortaktan Cengiz Yeşilyurt dükkanındaki silahına sarılarak iddiaya göre Doğan Türköz'e ateş etmeye başlamış, karnından vurulan Türköz olayın ardından kayatını kaybederken dükkan sahibi Yeşilyurt ise polise teslim olmuştu.
DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞLER
Yaşanan korkunç olayla ilgili ortaklar Cengiz Yeşilyurt ve Muharrem Tekdal'ın dükkanlarının altını Doğan Türkgöz'e kiraladıkları, Türkgöz'ün kirayı düzenli ödemeyince hakkında tahliye kararı çıktığı, bu kararın ardındansa dükkanın işletmesini geri almaya çalışan Muharrem Tekdal'ın 2 Şubat tarihinde "Doğan abinin selamı var" diyen 2 kişi tarafından darp edildiği öne sürülürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
SAVCILIK 2 SUÇTAN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan balıkçı dükkanının sahibi şüpheli Cengiz Yeşilyurt, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktan 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"PANİKLEYEREK ATEŞ ETTİM"
Hakimlikteki savunmasında, olayda kullanılan silahı 5 yıl önce aldığını ve kendisine ait olduğunu söyleyerek "Sabah dükkanı açtığımda Doğan ve Cemalettin gelerek dükkanı boşaltmamızı söylediler. Doğan beni kolumdan tutup dışarı çıkardı. Ben de yaptığının doğru olmadığını söyledim. Bana doğru hamle yapınca ben de belimdeki silahı çıkartıp yere doğru ateş ettim. İlk attığımda mermi denk gelmedi, 2. attığımda denk gelip gelmediğini bilmiyorum, 3. attığımdaysa mermi karnına isabet etmiş. Doğan yere düştü, ben de panikten kasaya doğru ateş ettim. Ardından 4 kişi beni darp etmeye başladı. Yaralama ve öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dedi.
Hakimlik ise şüphelinin suçunu inkar etmesi, görüntü kayıtları, delillerin tam toplanmamış olması ve delil karartma şüpheli olması gerekçeleriyle şüpheli Yeşilyurt'un tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.