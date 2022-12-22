Balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp

Edinilen bilgiye göre olay; Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü sazlık alanın bulunduğu yerde meydana geldi. Üç arkadaş bindikleri balıkçı teknesiyle gölde gezerken, tekne henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı battı. Teknede bulunan Ömer Daglılar (47), Veysel Erkenekli (38) ve Kadir İrendeli (61) tekneden suya düştü.

Teknede bulunan Ömer Dağlılar, yüzerek sudan dışarı çıkıp yardım istedi. Kurugeçit Mahallesi yürüyüş yolunda bulunan vatandaşlar sesleri duyunca, 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan çıkan Ömer Dağlılar'ı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gölde batan tekne ve iki kişi su yüzünde görülmeyince olay yerine, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, AFAD arama kurtarma ekipleri çağırıldı. Görevliler bölgede dron uçurarak teknenin battığı yeri tespit etmeye çalıştı. Ekipler uzun süre arama çalışmasına devam etmelerine rağmen kayıp iki kişi bulunamadı, havanın soğuk olması ve havanın kararması üzerine arama çalışmasına ara verilmek üzereyken son kez suya dalan dalgıçlar sazlık alanda Veysel Erkenekli'nin (38) cansız bedenine ulaştı. Erkenekli'nin cansız bedeni ambulansla Gölbaşı devlet hastanesine götürülürken, gölde arama çalışmasına son verildi.



Ekiplerin sabah erken saatlerde yeniden arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.