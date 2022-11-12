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Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:52

Balıkçılar Palamut bereketinden mutlu

İstanbul’da geçen yıl yaşanan Palamut bolluğu bu yılda beklenenin üzerinde oldu. Kasım ayı olmasına rağmen Palamut boyunun 1 kilo 200 grama kadar çıktı. Balıkçı Fırat Uludağ, Lüferin Palamutla beslenmesinden dolayı bu yıl Lüferde de bolluk yaşanacağını söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balıkçılar Palamut bereketinden mutlu

İstanbul'da 1 Eylül balık avlanma sezonunun başlaması ile birlikte önce olta balıkçılarının Çinekop bolluğu ve arkasından Palamut bolluğu balıkçıların yüzlerini güldürdü. Çinekopun Lüfere dönüşmesi nedeniyle geçen yıl 120 lira olan lüferin fiyatı bu yıl tanesi 35 liraya kadar düşmesi hem balıkçıları hem de lüferseverleri memnun etti. Beşiktaş'taki Anadolu Balıkçısı Fırat Uludağ, Kasım ve Aralık ayında Karadeniz'den Barbun, Mezgit, istavrit ve Hamsi beklendiğini belirterek lüfer bolluğunun beklenilenden daha yüksek olduğunu bir palamutun 1 kilo 200 grama kadar çıktığını kaydetti.

Uludağ, "Tezgahlarda her çeşit balık bulunuyor. Av sezonunun başlaması ile birlikte Hamsi fiyatları 40 liraya kadar düştü. Suların soğuması ile birlikte hamsi bollaşır. Şu anda daha çok Palamut balığı gelmeye başladı. Bu yıl Palamut yönünden oldukça bereketli geçti. Beklenen palamut fazlasıyla çıkıyor. Bir tanesinin kilosu 1 kilo 200 grama kadar yükseldi. Geçen yıl olmadığı için tanesi 100-150 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi küçük boyu tanesi 50 ile 70 lira arasında satılıyor. Palamuttan sonra lüfer bolluğu yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü Lüfer palamuttan daha yırtıcı Palamut balığı hamsiyi Palamutu da lüfer avlar O yüzden palamuttan sonra Lüfer patlaması bekleniyor. Çinekop bollaşınca milosu 100 liraya kadar düşer.

Balığa talep çok fazla, vatandaşın genel olarak palamut, istavrit ve hamsiye talebi oluyor. Lüfer bol olduğu zaman diğer küçük balıklar az oluyor. Çünkü lüfer küçük balık öğütücüsüdür. Lüfer balığı Aralık ayına kadar çıkar ve fiyatı 25 TL'ye kadar düşer. Palamuttan sonra bollaşması beklenilen Çinekop ise 40 TL'ye kadar düşebilir . Balık piyayası iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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Balıkçılar Palamut bereketinden mutlu
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