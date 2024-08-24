Balıkçılar ‘Vira bismillah’ diyecek

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı dönemi 1 Eylül'de sonra eriyor. Trabzon'da son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte denize çıkacaklar. Büyük gırgırlarla denize açılacak olan balıkçılar yeni sezondan umutlu. Geçen sezon denizlerde palamudun az olduğunu belirten Resul Yılmaz, "Bu sezon kıyı balıkçılarımızın ve bizim yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz palamudun bolca olacağı şeklinde. Yeni sezondan beklentilerimiz iyi yönde. Geçen sezon palamut vardı ama bu sezon inşallah daha bol olacağını bekliyoruz. Balık nereye giderse biz de peşinde olacağız. Teknemizde 40 kadar kişi çalışıyor. İnşallah bu sezon balık bol olur ve vatandaşımız ucuz balık yer" dedi. Balıkçı Süleyman Uzun ise, "Geçtiğimiz sezon denizlerde az balık vardı. Şu an gördüğümüz kadarıyla palamut fazla. İnşallah bol ve bereketli bir sezon yaşarız" dedi.