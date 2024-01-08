Balıkçılar yağışlardan umutlu

Havaların soğuması ile birlikte Hamsi ve İstanvritin'in bollaşacağını vatandaşın ucuz balık tüketeceğini belirten Fatih Çarşamba'daki Malta Balık işletmecisi Nihat Çay, "Geçtiğimiz 2023 yılı sezonunda Palamut olmadı. aksine hamsinin oldukça yüksek çıktı. Balıkta bu sezon 2024 yılı balıkta bolluk ve bereket bekliyoruz. Palamut'un yokluğundan dolayı özellikle Torik, sardalya, hamsi, çipura, Lüfer, levrek ve İstavrit gibi deniz balıklarına yoğun bir rağbet var. Fiyatı en uygun balık yine İstavrit, sardalya ve hamsi, en pahalılar ise tekir ve Barbun oluyor. Geçen sezon Palamut çoktu hamsi ise tezgahlarda 150 liradan satılıyordu. Denizden bol hamsi çıktıkça fiyatlarda yarıya kadar düştü. Hamsi tezgahlarda 50-80 liradan satılıyor. Son günlerde hamsinin bolluğu ile 50 liraya kadar düştü. Fakat havaların soğuması ve kar beklentisi özellikle Çinekop'un sert havayı sevmesi nedeniyle bollaşmasını bekliyoruz" dedi.

"BALIK BEREKİTİNİN YAŞANMASI İÇİN YAĞIŞLI HAVANIN VE SULARIN SOĞUMASI GEREKİR"

Yağmur yağdığında ve havanın soğuk olduğunda balık fiyatlarının daha da düşeceğini belirten Nihat Çay, "İstanbul'da soğuk hava ve kar beklentisi sert ve soğuk havayı seven balıkların çoğalmasını sağlayacaktır. Özellikle Palamut ve diğer büyük balıkların olmamasından dolayı hamsi ve İstavrit dahada yağlanacak ve ve çoğalacaktır. Vatandaşın ucuz balık yemesi ve fiyatların daha da düşmesi için biraz daha yağmurların yağması ve deniz suyunun soğuması gerekir. Yağmur yağmadığında, hava sıcak olduğundan balıklar daha dipte oluyor ve avda balık sayısı az oluyor; bu yüzden de fiyat yüksek olabiliyor. Geçen yıl Çinekop'ta bolluk vardı. Tatlı suyu yiyince suyun yüzüne çıkıyor ve balık avcılarının yüzünü güldürüyordu. Şimdi Bu yıl büyük balık az olduğu için Hamsi ile İstavrit bolluğu yaşanıyor. Ayrıca iri Torik balığında da bolluk yaşanıyor" dedi.

Bu sezon hamsi 40 ile 80 arası günlük değişiyor havanın durumuna göre hava estiği zaman tekneciler çıkamadığı için 80 liraları buluyor ama normal zamanlarda 50 lira 60 lira fiyatları arasında lüfer tezgahlara düşmeye başladı . Mezgit bollaştı kilo 150 liraya kadar düştü, Çingene Palamutu tane 100 liraya , Kalkan balığı çoğaldı fakat pahalı olduğu için yiyen azaldı. Hamsi tezgahlarda bollaştı.50 ile 100 arasında kalitesine göre tezgahlarda yerini aldı. İstavrit kilo 70, Levrek 200, Cupra 200 lira Torik ise 350 liradan tezgahlarda yerini aldı" dedi.