Balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

Balıkçı Adem Saraç , "Yeni sezon için ağlarımızın bakımını yapıyor, eksiklerimizi gideriyoruz. Bu sezon öyle görünüyor ki denizlerde palamut ve hamsinin bol olacağı görünüyor. Sezondan umutluyuz" dedi. Balıkçı Sait Altun ise "25 yıldır balıkçılık işi yapıyorum. Yeni sezon için hazırlıklara başladık. Gemilerin bakımı ve ağların tamirlerini yapıyoruz. İnşallah bu sezon bol ve bereketli bir sezon olur ve insanlarımız ucuz ve bol balık tüketir" dedi.