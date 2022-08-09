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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

2022-2023 Su Ürünleri av sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Denizlerde av yasağının bitmesine sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandıran Trabzonlu balıkçılar bu sezon umutlu olduklarını ifade ederek, palamut, lüfer, istavrit ve hamsinin bol olacağını beklediklerini söylediler.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor
Balıkçı Adem Saraç , "Yeni sezon için ağlarımızın bakımını yapıyor, eksiklerimizi gideriyoruz. Bu sezon öyle görünüyor ki denizlerde palamut ve hamsinin bol olacağı görünüyor. Sezondan umutluyuz" dedi. Balıkçı Sait Altun ise "25 yıldır balıkçılık işi yapıyorum. Yeni sezon için hazırlıklara başladık. Gemilerin bakımı ve ağların tamirlerini yapıyoruz. İnşallah bu sezon bol ve bereketli bir sezon olur ve insanlarımız ucuz ve bol balık tüketir" dedi.

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Balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor
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