Balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Geyikli beldesinde çarşamba günü karaya vuran tekneyi görenler, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede 'Seher-S' adlı teknede, balıkçı Mümin Sakin'in kimliği ve eşyaları bulundu. Yalnız yaşayan Mümin Sakin'in pazartesi günü yakınlarına ve arkadaşlarına Bozcaada'ya avlanmaya gideceğini söyleyerek denize açıldığı belirlendi. Bunun üzerine Mümin Sakin için Sahil güvenlik Komutanlığı tarafından arama çalışması başlatıldı.

Çarşamba akşamından buyana devam eden arama çalışmalarında bugün üzücü haber geldi. Balıkçı Sakin'in cansız bedeni Akçansa Çimento Fabrikası Limanı'nda bulundu.

Yaşlı adamın cesedi otopsi için Adli morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.