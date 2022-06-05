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Giriş Tarihi: 5.6.2022

Balıkesir 4.7 ile sallandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir 4.7 ile sallandı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.13 ve 01.58'de iki deprem meydana geldi. İlk depremin büyüklüğü 4.1, ikinci deprem ise 4.7 büyüklüğünde oldu. Sarsıntılar İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Karesi ilçesi olan ve 45 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşlar arasında korkuya yol açtı. Özellikle sahil şeridinde yaşayan halk sokağa çıktı ve geceyi dışarıda geçirdi. Depremlerde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Karesi ilçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

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Balıkesir 4.7 ile sallandı
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