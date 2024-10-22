Balıkesir Çanakkale Arası Kaç Km? Çanakkale Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Çoğunlukla yaz aylarında turistik amaçlarla Balıkesir'e çok fazla insan gelmektedir. Ayrıca iş ve eğitim amacıyla da ziyaretçi alan bu şehir gibi Çanakkale de bölgenin en çok yolculuk yapılan şehirlerinden biridir. Bu iki kent arasında seyahat edecek olan birçok yolcunun zihninde yer eden önemli konular arasında ise Çanakkale Balıkesir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer soruları ile Balıkesir Çanakkale arası kaç km sorusu bulunur.

Balıkesir Çanakkale Arası Kaç Kilometredir?

Balıkesir ile Çanakkale arasındaki mesafe karayolu ile yaklaşık olarak 195 kilometredir. Uzun yol tercih edilirse mesafe 260 kilometreye kadar çıkar. Çan – Çanakkale yolundan gidildiğinde yol oldukça kısadır ve bu iki şehir arasında yapılacak yolculukların sıklıkla tercih edilmesini sağlayan bir faktördür. Yolcular hem iş hem de turistik amaçlarla bu iki şehir arasında gidip gelirken, kısa mesafe sayesinde rahat bir seyahat deneyimi yaşayabilirler. Ancak yaz aylarında trafik yoğunluğunun artmasıyla bu mesafe daha uzun sürelerde kat edilebilir hale gelmektedir.

Çanakkale Balıkesir Arası Kaç Saat Sürer?

Çanakkale ile Balıkesir arasındaki karayolu yolculuğu, Çan – Çanakkale yolu, yani en kısa yol tercih edildiğinde ve normal trafik koşullarında yaklaşık 3 saat sürmektedir. Ancak yaz aylarında bu süre uzayabilir. Özellikle turistlerin yoğun olarak tercih ettiği yaz mevsiminde, nisan ayından ekim ayına kadar süren dönemde, yolculuk süresi trafik yoğunluğu nedeniyle 4 saate kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle, bu aylarda yola çıkacakların seyahat planlarını daha esnek tutmaları ve yoğun saatlerden kaçınmaları tavsiye edilmektedir.

Balıkesir ile Çanakkale Yol Güzergahları Nelerdir?

Balıkesir ile Çanakkale arasındaki yolculuk için birkaç farklı güzergâh seçeneği bulunmaktadır. En sık tercih edilen güzergâh Çanakkale – Çan yoludur. Bu yol diğer güzergahlara göre daha kısa olduğu için revaçtadır. Çanakkale – Çan yolunda gidildiğinde Çanakkale merkezden hareket edilerek Çan ve Yenice ilçeleri geçilir. Ardından Balıkesir ilçesi İvrindi üzerinden Balıkesir şehrinin merkezine varılır. E90 karayolu da Balıkesir Çanakkale arası seyahat edecekler için ikinci seçenektir. Bu yol diğerinden daha 20 dakika kadar daha uzun sürecektir.