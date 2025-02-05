Balıkesir Emlak Konutları‘nda yaşam başlıyor

Balıkesir Emlak Konutları'nın sunduğu sosyal imkanlar, gündelik hayatı daha keyifli ve konforlu hale getiriyor. Bu imkanlar arasında çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, peyzaj alanları, kapalı yüzme havuzu, sauna, kafeterya ve daha pek çok ayrıcalık yer alıyor.

YATAY MİMARİ ANLAYIŞI

Yatay mimari anlayışı ile tasarlanan Balıkesir Emlak Konutları'nda güvenliğin ön planda olduğu samimi ve doğal bir yaşam alanı ortaya konuluyor. Projede 1+1'den 4+1'e kadar geniş bir yelpazede daire tipleri yer alıyor.

PROJENİN AVANTAJLARI

Merkezi Lokasyon • Yeşil Alanlar

• Hamam • Kapalı Yüzme Havuzu

• Sauna • Kafeterya • 24 Saat Güvenlik

• Otopark • Yatay Mimari

• Çocuk Oyun Alanı

HER ŞEY YANI BAŞINDA

Balıkesir Emlak Konutları, Atatürk Parkı, tren garı, valilik, saat kulesi ve Balıkesir Üniversitesi'ne çok kısa mesafede yer alıyor. Proje, Edremit'e 1 saat, İzmir'e 2 saat ve İstanbul'a 3 saat gibi kısa bir zamanda ulaşım imkânı sağlıyor. Böylece hem şehir merkezinin hareketliliği hem de çevre illere yakın olmanın avantajlarını bir arada.

NEFES ALDIRAN YEŞİL ALANLAR

Balıkesir Emlak Konutları'nda huzur verecek yeşil alanlar yer alıyor. Yeşille bezenmiş bu projede doğayla iç içe, enerji dolu ve huzurlu günler yeni sakinlerini bekliyor.

Detaylı bilgi 444 36 55 ve www.emlakkonut.com.tr