Balıkesir İzmir yolunda feci kaza: 2 ölü 6 yaralı

Balıkesir-Manisa karayolu Çanakçı mevkiinde seyir halinde olan Bekir Şevik'in kullandığı otomobil, aniden kontrolden çıktı. Aynı yönde seyreden Yaşar Akdağ'ın kullandığı kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürcülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Taş (49) ile Hasibe Şevik'in (37) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2), Ebrar Tenekeci (17) ve sürücü Bekir Şevik ise yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.