Balikesir markası güçleniyor

Kadım geçmişi, çok kültürlü yapısı, güzel iklimi ve muhteşem doğasında yetişen bin bir çeşit ürünüyle; Balıkesir'in turistik mekânları, gastronomi durakları, Coğrafi İşaretli ürünleri, yöresel lezzetleri ve el sanatları, İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde tanıtılıyor. İstanbul Balıkesirliler Derneği koordinesinde ve Balıkesir Valiliği himayesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası'nın güç birliğiyle düzenlenen fuarda Balıkesir'in 20 ilçesi, ilçe belediye başkanlarının da katılımlarıyla ayrı ayrı stantlarda özenle ve marka değerleri ön plana çıkarılarak ziyaretçilere anlatılıyor. Son olarak 2014 yılında yapılan ve uzun bir aradan sonra Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında yeniden görkemli bir şekilde düzenlenen "Balıkesir Tanıtım Günleri"nde, 60'ın üzerinde yöresel ürün, 40'ın üzerinde de kültürel ürün standı ziyaretçilerini bekliyor. Dünya Kültür Mirası Barana ve şehrin kurtuluş simgelerinden Tülütabakların gösterileri eşliğinde stantları gezen ziyaretçiler, Balıkesir'in ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Balıkesir Tanıtım Günleri açılışına, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Avukat Belgin Uygur, Dr. Mustafa Canbey, Avukat Mutlu Aydemir ve Ahmet Akın, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, önceki dönem Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Hüseyin Rüştü Cirit, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir ilçe belediye başkanları, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Çalışkan, İstanbul Balıkesirliler Derneği Başkanı Şenol Dinçci ve vatandaşlar katıldı.Ziyaretçileringösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in mutfağının ve kültürünün zengin olduğunu ifade ederek "Var olan Balıkesir markasını ortaya çıkarmak ve bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Balıkesir yıllarca Balkanlar'dan ve Kafkaslar'dan göçler almış, bu da hem kültürünü hem de gastronomisini etkilemiştir. İki Deniz Bir Şehir, 50 Peynirli Şehir Balıkesir'i tanıtmak için bugün peynirimizle, balımızla, yağımızla, tüm değerlerimizle İstanbul Yenikapı'dayız" diye konuştu.