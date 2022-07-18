Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Üniversiteli olmaya hazırlanan binlerce aday Balıkesir Üniversitesi taban puanları arayışına çıktı. 27 Temmuz tarihinde tercihler başlamadan puanlarına göre aşağı yukarı tercih listesi de şekillenmeye başladı. Öte yandan "2022 Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?" sorularıda yanıt arıyor. İşte Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları listesi.