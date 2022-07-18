Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Üniversiteli olmaya hazırlanan binlerce aday Balıkesir Üniversitesi taban puanları arayışına çıktı. 27 Temmuz tarihinde tercihler başlamadan puanlarına göre aşağı yukarı tercih listesi de şekillenmeye başladı. Öte yandan "2022 Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?" sorularıda yanıt arıyor. İşte Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları listesi.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|150+4
150+4
140+4
125+4
|154
154
144
129
|17.001
15.600
14.695
14.000
|439,05579
500,07722
479,10413
473,82303
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|65.955
57.400
63.318
68.000
|374,74108
446,66803
401,76180
377,68958
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|80.249
74.900
87.076
99.900
|360,60589
426,63069
373,54512
342,20500
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|80.878
86.500
98.557
102.000
|359,96478
413,79198
361,90478
339,89655
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|90.027
101.000
121.159
125.000
|351,64099
397,83057
341,77093
321,05670