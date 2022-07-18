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Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:43

Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmeyle beraber Balıkesir Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen adaylar taban puanlarını incelemeye başladı. Bu kapsamda “2022 Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte bölüm bölüm Balıkesir Üniversitesi taban puanları listesi ve detaylar...

Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Üniversiteli olmaya hazırlanan binlerce aday Balıkesir Üniversitesi taban puanları arayışına çıktı. 27 Temmuz tarihinde tercihler başlamadan puanlarına göre aşağı yukarı tercih listesi de şekillenmeye başladı. Öte yandan "2022 Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?" sorularıda yanıt arıyor. İşte Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları listesi.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 150+4
150+4
140+4
125+4		 154
154
144
129		 17.001
15.600
14.695
14.000		 439,05579
500,07722
479,10413
473,82303
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 65.955
57.400
63.318
68.000		 374,74108
446,66803
401,76180
377,68958
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 80.249
74.900
87.076
99.900		 360,60589
426,63069
373,54512
342,20500
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 80.878
86.500
98.557
102.000		 359,96478
413,79198
361,90478
339,89655
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 90.027
101.000
121.159
125.000		 351,64099
397,83057
341,77093
321,05670

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Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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