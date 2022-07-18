Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile BAÜN Balıkesir Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Devlet üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Balıkesir Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Balıkesir Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Balıkesir Üniversitesi taban puanları…
2022 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|150+4
150+4
140+4
125+4
|154
154
144
129
|17.001
15.600
14.695
14.000
|439,05579
500,07722
479,10413
473,82303
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|65.955
57.400
63.318
68.000
|374,74108
446,66803
401,76180
377,68958
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|80.249
74.900
87.076
99.900
|360,60589
426,63069
373,54512
342,20500
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|80.878
86.500
98.557
102.000
|359,96478
413,79198
361,90478
339,89655
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|90.027
101.000
121.159
125.000
|351,64099
397,83057
341,77093
321,05670
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|147.419
149.000
152.026
137.000
|309,22675
356,47556
320,06932
312,61440
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|158.920
151.000
152.185
138.000
|302,58109
355,43359
319,98367
311,75836
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3
110+3
120+3
130+4
|103
113
123
134
|159.870
161.000
175.070
182.000
|302,01756
348,26077
306,96289
287,18184
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|200.894
163.000
145.974
73.400
|281,82082
346,93291
323,94625
370,68904
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|211.939
216.000
225.084
225.000
|277,16465
316,94378
284,60786
269,68525
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|214.072
207.000
214.425
189.000
|276,30050
321,38358
288,81921
283,80570
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|216.731
205.000
203.204
179.000
|275,22398
322,46397
293,52660
288,46798
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|235.075
209.000
198.855
173.000
|268,05591
320,46255
295,48290
291,84184
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|237.190
233.000
259.375
291.000
|267,29353
308,91679
272,54279
250,05565
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
60+2
50+2
60+2
|52
62
52
62
|257.840
259.000
249.714
206.000
|260,29505
298,01230
275,72300
276,65235
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|266.370
239.000
—
—
|257,59480
306,31090
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
18
9
3
|278.093
—
Dolmadı
Dolmadı
|254,02470
—
Dolmadı
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|70+2
80+2
90+3
100+3
|72
82
93
103
|294.313
266.000
252.001
220.000
|249,40346
295,22568
274,96624
271,40461
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|335.169
309.000
309.265
303.000
|238,91218
280,07326
258,16186
247,27677
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|363.240
361.000
378.999
413.000
|232,04980
265,09092
242,45377
222,86617
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|389.704
380.000
385.209
336.000
|203,83144
260,24999
241,20828
240,11198
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|16
15
15
13
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
15+1
15+1
15+1
|2
16
16
12
|Dolmadı
450.000
452.674
Dolmadı
|Dolmadı
244,87196
228,28720
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|40+1
50+2
50+2
50+2
|11
24
38
52
|Dolmadı
—
Dolmadı
286.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
251,39246
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
100+3
|29
93
93
103
|Dolmadı
286.000
284.580
141.000
|Dolmadı
287,97931
264,85263
310,27095
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hukuk
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|34.742
—
—
—
|360,83904
—-
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|101.240
97.000
105.020
114.000
|319,72145
365,58899
345,58644
326,62048
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|70+2
60+2
60+2
—
|72
62
62
—
|105.652
65.100
65.168
—
|317,73335
381,73785
367,77158
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|131.032
85.600
84.839
80.800
|307,35735
371,16291
356,07817
344,20238
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|381.733
296.000
268.401
310.000
|249,90531
298,87038
292,04800
271,49494
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|459.837
436.000
403.247
400.000
|239,21297
271,39080
266,89354
256,65991
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|548.259
448.000
437.328
491.000
|227,03818
269,42259
261,87925
244,76148
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
60+2
|—
31
31
21
|Dolmadı
805.000
793.370
Dolmadı
|Dolmadı
225,88902
219,70003
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|7
72
72
62
|Dolmadı
667.000
650.783
702.000
|Dolmadı
239,88283
236,79763
219,94542
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|38
72
72
62
|Dolmadı
624.000
626.099
697.000
|Dolmadı
244,96247
239,27033
221,26953
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|49
62
62
62
|Dolmadı
521.000
480.393
515.000
|Dolmadı
258,34743
256,04663
241,96234
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|1
41
41
29
|Dolmadı
705.000
723.917
Dolmadı
|Dolmadı
235,77057
229,58078
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|6
41
41
41
|Dolmadı
637.000
584.746
665.000
|Dolmadı
243,42612
243,62950
226,14003
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|43
52
52
62
|Dolmadı
523.000
458.747
517.000
|Dolmadı
258,05342
258,91468
241,69961
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|8
41
41
27
|Dolmadı
749.000
769.298
Dolmadı
|Dolmadı
231,16445
224,17977
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
|EA
|40+1
40+1
30+1
60+2
|—
41
31
19
|Dolmadı
857.000
802.793
Dolmadı
|Dolmadı
221,41319
216,59658
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|13
52
52
62
|Dolmadı
708.000
635.262
684.000
|Dolmadı
235,42461
238,33739
223,55496
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
60+2
|—
31
31
18
|Dolmadı
798.000
772.128
Dolmadı
|Dolmadı
226,51453
223,75210
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|50+2
40+1
40+1
60+2
|35
41
41
62
|Dolmadı
570.000
564.627
654.000
|Dolmadı
251,67757
245,81450
227,42456
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|23.852
22.300
21.528
22.000
|351,73283
383,81810
390,86050
378,58285
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|25.453
23.300
27.283
36.400
|349,89479
382,55973
384,48742
364,59159
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|40.602
33.600
32.921
36.000
|335,87400
371,55692
379,22275
364,91321
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|63.108
45.000
45.587
41.900
|321,41649
362,16524
369,66697
360,38137
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|67.894
52.200
70.550
97.500
|318,91054
357,31923
355,45624
332,75400
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Yüksekokul)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|92.977
—
—
—
|307,65727
—-
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|169.645
104.000
94.024
83.400
|283,71838
331,82936
345,35666
338,29527
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|282.973
192.000
167.411
158.000
|260,44183
305,50016
322,15855
313,95173
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
80+2
80+2
90+3
|62
82
82
93
|322.290
210.000
189.986
178.000
|254,07758
301,16041
316,56637
309,13198
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|420.592
392.000
360.675
419.000
|240,17654
266,71598
284,05347
268,41629
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
70+2
80+2
|52
62
72
82
|422.922
339.000
287.841
266.000
|239,86975
275,56165
296,47234
291,17498
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|446.384
318.000
285.015
272.000
|236,90468
279,36455
296,97830
290,14896
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
60+2
70+2
90+3
|41
62
72
93
|457.683
368.000
312.410
271.000
|235,46448
270,62963
292,09130
290,19906
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|547.115
—
—
—
|219,88857
—-
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
| Rekreasyon Yönetimi
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|50+2
70+2
70+2
80+2
|48
72
72
82
|Dolmadı
463.000
408.051
382.000
|Dolmadı
255,76400
276,78482
273,25412
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|14.617
12.300
12.902
12.400
|392,34469
413,52009
407,81192
396,78135
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|43.228
37.700
36.107
36.300
|300,62394
324,97798
326,27178
301,97266
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte) (İÖ-Ücretli)
|DİL
|40+1
40+1
60+2
65+2
|41
41
62
67
|51.241
43.400
44.254
44.900
|276,41087
307,03382
301,77648
274,88483
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|294,55962
320,85175
|391.873
355.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|283,67130
309,88427
|466.432
414.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|265,68631
274,44212
|621.799
675.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kepsut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|259,06114
275,99162
|690.099
661.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Altınoluk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|254,05999
263,44456
|746.245
781.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|251,68750
270,70416
|773.925
710.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|248,24177
253,97159
|814.585
882.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
—
|62
—
|245,61640
—
|846.022
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Bilgisayar Programcılığı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|245,18868
253,66829
|851.062
885.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|235,27496
250,69992
|966.801
919.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|55+2
—
|57
—
|235,11917
—
|968.628
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|229,43051
243,30446
|1.038.443
1.005.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|228,51145
246,62498
|1.050.179
966.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|226,74552
241,61078
|1.072.981
1.026.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|221,93103
235,53690
|1.137.378
1.099.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Dursunbey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|220,87992
226,78653
|1.151.567
1.209.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|218,78486
237,87405
|1.179.595
1.070.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|218,32718
223,60383
|1.185.783
1.252.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|216,79771
236,92810
|1.206.075
1.082.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Altınoluk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|216,11423
233,10332
|1.215.193
1.129.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|214,56675
227,72212
|1.236.271
1.197.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|212,59281
231,10298
|1.263.891
1.154.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|210,89500
226,94023
|1.288.038
1.207.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Dursunbey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|207,78601
231,28819
|1.334.173
1.151.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Altınoluk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|207,42386
203,47393
|1.339.586
1.529.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|207,33524
226,74541
|1.340.886
1.210.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|204,94264
208,31397
|1.377.463
1.460.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|203,42784
215,20394
|1.400.634
1.365.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|201,27940
226,71021
|1.433.573
1.210.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|200,05224
219,51993
|1.452.524
1.307.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|199,87049
220,12672
|1.455.254
1.298.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|196,90567
214,74062
|1.499.660
1.371.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kepsut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|196,18331
201,18050
|1.509.788
1.562.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|195,04387
210,38900
|1.525.206
1.431.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|194,22876
219,30156
|1.535.825
1.310.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kepsut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|191,19730
206,21212
|1.570.471
1.490.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|30+1
—
|31
—
|190,98868
—
|1.572.520
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|190,62786
208,79755
|1.575.968
1.453.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|190,45159
203,47609
|1.577.635
1.529.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Restorasyon
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|188,49353
214,01106
|1.593.219
1.381.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|176,02187
204,70016
|1.622.082
1.511.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|12
41
|Dolmadı
188,41431
|1.625.655
1.711.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|45+2
45+2
|13
47
|Dolmadı
191,59694
|1.621.010
1.685.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Havran Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|30+1
40+1
|11
21
|Dolmadı
—
|1.580.947
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|30+1
25+1
|21
26
|Dolmadı
199,19142
|1.627.064
1.590.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|13
41
|Dolmadı
210,64470
|1.611.175
1.427.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi
|TYT
|40+1
35+1
|5
26
|Dolmadı
—
|1.503.278
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|30+1
25+1
|26
26
|Dolmadı
209,04078
|1.617.133
1.450.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|49
52
|Dolmadı
211,02991
|1.602.698
1.422.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Dursunbey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|18
41
|Dolmadı
202,84576
|1.597.385
1.538.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|45+2
40+1
|6
41
|Dolmadı
187,16171
|1.585.370
1.719.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| İşletme Yönetimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|16
41
|Dolmadı
192,50252
|1.620.123
1.675.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|50+2
45+2
|35
47
|Dolmadı
198,19464
|1.626.684
1.604.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Havran Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|25+1
30+1
|4
13
|Dolmadı
—
|1.573.563
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|60+2
60+2
|62
46
|Dolmadı
203,31942
|1.621.847
1.531.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|5
19
|Dolmadı
—
|1.609.875
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|23
52
|Dolmadı
191,95924
|1.599.043
1.681.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1
45+2
|18
29
|Dolmadı
—
|1.626.866
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
50+2
|27
52
|Dolmadı
192,66642
|1.615.194
1.674.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Havran Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|25+1
30+1
|5
17
|Dolmadı
—
|1.450.440
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|35+1
30+1
|24
31
|Dolmadı
194,50327
|1.625.435
1.653.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
(İÖ)
|TYT
|40+1
35+1
|1
34
|Dolmadı
—
|1.602.335
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|40+1
30+1
|11
31
|Dolmadı
190,33317
|1.581.216
1.697.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|22
41
|Dolmadı
199,56585
|1.623.105
1.585.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40+1
40+1
|12
41
|Dolmadı
186,87068
|1.627.327
1.720.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|TYT
|65+2
60+2
|20
62
|Dolmadı
191,24667
|1.617.508
1.688.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|23
29
|Dolmadı
—
|1.582.758
—