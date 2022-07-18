Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile BAÜN Balıkesir Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:26

Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile BAÜN Balıkesir Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Son Dakika haberi ile erkenden açıklanan YKS sonuçları sonrası hedeflenen bölümlerde üniversite taban puanları arayışına çıkıldı. Balıkesir Üniversitesi taban puanları da o yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Devlet üniversiteleri arasında yer alan Balıkesir Üniversitesi sıralama listesiyle de sorgulanıyor. Peki, ÖSYM ile 2022 Balıkesir Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile BAÜN Balıkesir Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Devlet üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Balıkesir Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Balıkesir Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Balıkesir Üniversitesi taban puanları…

2022 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 150+4
150+4
140+4
125+4		 154
154
144
129		 17.001
15.600
14.695
14.000		 439,05579
500,07722
479,10413
473,82303
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 65.955
57.400
63.318
68.000		 374,74108
446,66803
401,76180
377,68958
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 80.249
74.900
87.076
99.900		 360,60589
426,63069
373,54512
342,20500
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 80.878
86.500
98.557
102.000		 359,96478
413,79198
361,90478
339,89655
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 90.027
101.000
121.159
125.000		 351,64099
397,83057
341,77093
321,05670
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 147.419
149.000
152.026
137.000		 309,22675
356,47556
320,06932
312,61440
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 158.920
151.000
152.185
138.000		 302,58109
355,43359
319,98367
311,75836
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3
110+3
120+3
130+4		 103
113
123
134		 159.870
161.000
175.070
182.000		 302,01756
348,26077
306,96289
287,18184
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 200.894
163.000
145.974
73.400		 281,82082
346,93291
323,94625
370,68904
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 211.939
216.000
225.084
225.000		 277,16465
316,94378
284,60786
269,68525
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 214.072
207.000
214.425
189.000		 276,30050
321,38358
288,81921
283,80570
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 216.731
205.000
203.204
179.000		 275,22398
322,46397
293,52660
288,46798
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 235.075
209.000
198.855
173.000		 268,05591
320,46255
295,48290
291,84184
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 237.190
233.000
259.375
291.000		 267,29353
308,91679
272,54279
250,05565
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
60+2
50+2
60+2		 52
62
52
62		 257.840
259.000
249.714
206.000		 260,29505
298,01230
275,72300
276,65235
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 60+2
60+2

 62
62

 266.370
239.000

 257,59480
306,31090
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
18
9
3		 278.093

Dolmadı
Dolmadı		 254,02470

Dolmadı
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 70+2
80+2
90+3
100+3		 72
82
93
103		 294.313
266.000
252.001
220.000		 249,40346
295,22568
274,96624
271,40461
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 335.169
309.000
309.265
303.000		 238,91218
280,07326
258,16186
247,27677
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 363.240
361.000
378.999
413.000		 232,04980
265,09092
242,45377
222,86617
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 389.704
380.000
385.209
336.000		 203,83144
260,24999
241,20828
240,11198
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 16
15
15
13		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 20+1
15+1
15+1
15+1		 2
16
16
12		 Dolmadı
450.000
452.674
Dolmadı		 Dolmadı
244,87196
228,28720
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 40+1
50+2
50+2
50+2		 11
24
38
52		 Dolmadı

Dolmadı
286.000		 Dolmadı

Dolmadı
251,39246
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
100+3		 29
93
93
103		 Dolmadı
286.000
284.580
141.000		 Dolmadı
287,97931
264,85263
310,27095
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 60+2


 62


 34.742


 360,83904
—-
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 101.240
97.000
105.020
114.000		 319,72145
365,58899
345,58644
326,62048
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 70+2
60+2
60+2
 72
62
62
 105.652
65.100
65.168
 317,73335
381,73785
367,77158
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 131.032
85.600
84.839
80.800		 307,35735
371,16291
356,07817
344,20238
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 381.733
296.000
268.401
310.000		 249,90531
298,87038
292,04800
271,49494
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 459.837
436.000
403.247
400.000		 239,21297
271,39080
266,89354
256,65991
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 548.259
448.000
437.328
491.000		 227,03818
269,42259
261,87925
244,76148
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
60+2
31
31
21		 Dolmadı
805.000
793.370
Dolmadı		 Dolmadı
225,88902
219,70003
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 7
72
72
62		 Dolmadı
667.000
650.783
702.000		 Dolmadı
239,88283
236,79763
219,94542
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 38
72
72
62		 Dolmadı
624.000
626.099
697.000		 Dolmadı
244,96247
239,27033
221,26953
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 49
62
62
62		 Dolmadı
521.000
480.393
515.000		 Dolmadı
258,34743
256,04663
241,96234
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 1
41
41
29		 Dolmadı
705.000
723.917
Dolmadı		 Dolmadı
235,77057
229,58078
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 6
41
41
41		 Dolmadı
637.000
584.746
665.000		 Dolmadı
243,42612
243,62950
226,14003
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 43
52
52
62		 Dolmadı
523.000
458.747
517.000		 Dolmadı
258,05342
258,91468
241,69961
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 8
41
41
27		 Dolmadı
749.000
769.298
Dolmadı		 Dolmadı
231,16445
224,17977
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) EA 40+1
40+1
30+1
60+2
41
31
19		 Dolmadı
857.000
802.793
Dolmadı		 Dolmadı
221,41319
216,59658
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 13
52
52
62		 Dolmadı
708.000
635.262
684.000		 Dolmadı
235,42461
238,33739
223,55496
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
60+2
31
31
18		 Dolmadı
798.000
772.128
Dolmadı		 Dolmadı
226,51453
223,75210
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)		 EA 50+2
40+1
40+1
60+2		 35
41
41
62		 Dolmadı
570.000
564.627
654.000		 Dolmadı
251,67757
245,81450
227,42456
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 23.852
22.300
21.528
22.000		 351,73283
383,81810
390,86050
378,58285
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 25.453
23.300
27.283
36.400		 349,89479
382,55973
384,48742
364,59159
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 40.602
33.600
32.921
36.000		 335,87400
371,55692
379,22275
364,91321
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 63.108
45.000
45.587
41.900		 321,41649
362,16524
369,66697
360,38137
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 67.894
52.200
70.550
97.500		 318,91054
357,31923
355,45624
332,75400
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Yüksekokul)		 SÖZ 40+1


 41


 92.977


 307,65727
—-
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat SÖZ 108+3
120+3
120+3
120+3		 111
123
123
123		 169.645
104.000
94.024
83.400		 283,71838
331,82936
345,35666
338,29527
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 282.973
192.000
167.411
158.000		 260,44183
305,50016
322,15855
313,95173
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
80+2
80+2
90+3		 62
82
82
93		 322.290
210.000
189.986
178.000		 254,07758
301,16041
316,56637
309,13198
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 420.592
392.000
360.675
419.000		 240,17654
266,71598
284,05347
268,41629
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
70+2
80+2		 52
62
72
82		 422.922
339.000
287.841
266.000		 239,86975
275,56165
296,47234
291,17498
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 446.384
318.000
285.015
272.000		 236,90468
279,36455
296,97830
290,14896
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya
(İÖ)		 SÖZ 40+1
60+2
70+2
90+3		 41
62
72
93		 457.683
368.000
312.410
271.000		 235,46448
270,62963
292,09130
290,19906
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 12+0


 12


 547.115


 219,88857
—-
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
—-
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 50+2
70+2
70+2
80+2		 48
72
72
82		 Dolmadı
463.000
408.051
382.000		 Dolmadı
255,76400
276,78482
273,25412
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 14.617
12.300
12.902
12.400		 392,34469
413,52009
407,81192
396,78135
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 43.228
37.700
36.107
36.300		 300,62394
324,97798
326,27178
301,97266
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte) (İÖ-Ücretli)		 DİL 40+1
40+1
60+2
65+2		 41
41
62
67		 51.241
43.400
44.254
44.900		 276,41087
307,03382
301,77648
274,88483

Balıkesir Üniversitesi BAÜN 2 Yıllık Bölümler

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2
60+2		 62
62		 294,55962
320,85175		 391.873
355.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 283,67130
309,88427		 466.432
414.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 265,68631
274,44212		 621.799
675.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kepsut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40+1
35+1		 41
36		 259,06114
275,99162		 690.099
661.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Altınoluk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 254,05999
263,44456		 746.245
781.000


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 251,68750
270,70416		 773.925
710.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 248,24177
253,97159		 814.585
882.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
 62
 245,61640
 846.022
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 245,18868
253,66829		 851.062
885.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik TYT 40+1
40+1		 41
41		 235,27496
250,69992		 966.801
919.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 55+2
 57
 235,11917
 968.628
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Balıkesir) (Devlet)		 Elektrik TYT 60+2
60+2		 62
62		 229,43051
243,30446		 1.038.443
1.005.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 50+2
50+2		 52
52		 228,51145
246,62498		 1.050.179
966.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 60+2
60+2		 62
62		 226,74552
241,61078		 1.072.981
1.026.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 221,93103
235,53690		 1.137.378
1.099.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Dursunbey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 45+2
45+2		 47
47		 220,87992
226,78653		 1.151.567
1.209.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 30+1
25+1		 31
26		 218,78486
237,87405		 1.179.595
1.070.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2
60+2		 62
62		 218,32718
223,60383		 1.185.783
1.252.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 40+1
40+1		 41
41		 216,79771
236,92810		 1.206.075
1.082.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Altınoluk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 216,11423
233,10332		 1.215.193
1.129.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 40+1
40+1		 41
41		 214,56675
227,72212		 1.236.271
1.197.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 212,59281
231,10298		 1.263.891
1.154.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 210,89500
226,94023		 1.288.038
1.207.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Dursunbey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55+2
55+2		 57
57		 207,78601
231,28819		 1.334.173
1.151.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Altınoluk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30+1
30+1		 31
31		 207,42386
203,47393		 1.339.586
1.529.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 207,33524
226,74541		 1.340.886
1.210.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Madencilik Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 204,94264
208,31397		 1.377.463
1.460.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 203,42784
215,20394		 1.400.634
1.365.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 201,27940
226,71021		 1.433.573
1.210.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 200,05224
219,51993		 1.452.524
1.307.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45+2
45+2		 47
47		 199,87049
220,12672		 1.455.254
1.298.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65+2
65+2		 67
67		 196,90567
214,74062		 1.499.660
1.371.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kepsut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40+1
40+1		 41
41		 196,18331
201,18050		 1.509.788
1.562.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 195,04387
210,38900		 1.525.206
1.431.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 60+2
60+2		 62
62		 194,22876
219,30156		 1.535.825
1.310.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kepsut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 191,19730
206,21212		 1.570.471
1.490.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 30+1
 31
 190,98868
 1.572.520
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 190,62786
208,79755		 1.575.968
1.453.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40+1
40+1		 41
41		 190,45159
203,47609		 1.577.635
1.529.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Restorasyon
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 188,49353
214,01106		 1.593.219
1.381.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 40+1
40+1		 41
41		 176,02187
204,70016		 1.622.082
1.511.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 12
41		 Dolmadı
188,41431		 1.625.655
1.711.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 45+2
45+2		 13
47		 Dolmadı
191,59694		 1.621.010
1.685.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Havran Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30+1
40+1		 11
21		 Dolmadı
 1.580.947
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 30+1
25+1		 21
26		 Dolmadı
199,19142		 1.627.064
1.590.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 13
41		 Dolmadı
210,64470		 1.611.175
1.427.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 40+1
35+1		 5
26		 Dolmadı
 1.503.278
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30+1
25+1		 26
26		 Dolmadı
209,04078		 1.617.133
1.450.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 49
52		 Dolmadı
211,02991		 1.602.698
1.422.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Dursunbey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 18
41		 Dolmadı
202,84576		 1.597.385
1.538.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 45+2
40+1		 6
41		 Dolmadı
187,16171		 1.585.370
1.719.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 16
41		 Dolmadı
192,50252		 1.620.123
1.675.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 50+2
45+2		 35
47		 Dolmadı
198,19464		 1.626.684
1.604.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Havran Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 25+1
30+1		 4
13		 Dolmadı
 1.573.563
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 60+2
60+2		 62
46		 Dolmadı
203,31942		 1.621.847
1.531.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 5
19		 Dolmadı
 1.609.875
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 23
52		 Dolmadı
191,95924		 1.599.043
1.681.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1
45+2		 18
29		 Dolmadı
 1.626.866
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
50+2		 27
52		 Dolmadı
192,66642		 1.615.194
1.674.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Havran Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25+1
30+1		 5
17		 Dolmadı
 1.450.440
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 35+1
30+1		 24
31		 Dolmadı
194,50327		 1.625.435
1.653.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama
(İÖ)		 TYT 40+1
35+1		 1
34		 Dolmadı
 1.602.335
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 40+1
30+1		 11
31		 Dolmadı
190,33317		 1.581.216
1.697.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 22
41		 Dolmadı
199,56585		 1.623.105
1.585.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40+1
40+1		 12
41		 Dolmadı
186,87068		 1.627.327
1.720.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 65+2
60+2		 20
62		 Dolmadı
191,24667		 1.617.508
1.688.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 23
29		 Dolmadı
 1.582.758
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Balıkesir Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile BAÜN Balıkesir Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
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