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Giriş Tarihi: 8.2.2024 12:45 Son Güncelleme: 8.2.2024 12:51

Balıkesir’de 16 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.

SUAT SALGIN
Balıkesir’de 16 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi sınırları içerisinde Şirinkent mevkii kumsalında görev yapan Sahil Güvenlik Destek Timi Midili Adası'na gitmek için hazırlık yapan 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı. Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yasal işlemleri başlatılan 16 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi. Göçmenleri Midilli Adası'na götürebilmek yardımcı olduğu öne sürülen organizatör zanlısı hakkında ise tahkikat başlatıldı.

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Balıkesir’de 16 göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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