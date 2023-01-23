Balıkesir’de 3 doktor anestezi doktorunu hastanelik etti

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor A.G.Ş, İ.Ş. ve U.M. hasta geç uyandı diye anestezi doktoru Dr. Muhammet Ali Ertan saldırdı. Saat 12.ile 13.00 arasında ameliyathanenin havalandırma dairesinde meydana geldi. Hastanın geç uyanmasına kızan 3 doktor A.G.Ş, İ.Ş. ve U.M. anestezi doktoru Muhammet Ali Ertan ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya düştü. 3 doktor Muhammet Ali Ertan'a yumruklar ile saldırdı. Niye uğradığını şaşıran Dr. Ertan kanlar içinde yere yığıldı.

ACİLE KALDIRILDI

Yüzünden, gözündün, burnundan ve anlından yaralanan Dr. Muhammet Ali Ertan personel tarafından hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Hastaneni içi metrelerce kan izi oluştu. Ciddi şekilde yaralanmalar yaşayan Dr. Ertan beyaz kod vererek meslektaşlarından şikayetçi oldu. Polise verdiği ifadede ölümden döndüğünü belirten Dr. Ertan canın zor kurtardığını söyledi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 3 doktor kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

HASTANE YÖNETİMİ DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşananlar sonrasında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşananların üzüntü verici olduğunu belirten yönetim gereken neyse yapılacağın kaydetti. Öte yandan hastane içinde yaşanan bu olayın ardından bütün doktorlar da tepki göstermesi dikkat çekti.