Balıkesir’de 6.1’lik deprem: 1 ölü, 29 yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 11 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da kuvvetli şekilde hissedildi.Şiddetli sarsıntının ardından büyüklüğü 3 üzerinde 84 artçı deprem daha meydana geldi. Büyük paniğe neden olan sarsıntılar sürerken, Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa ve Kocaeli'den arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için AFAD ekipleri Balıkesir'e sevk edildi.Çalışmaları yerinde izlemek için Sındırgı'ya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti: "Sındırgı merkezde bir yıkılan, bir de hasarlı bina var. Yıkılan binadan 2 vatandaşımız kendi imkanlarıyla çıktı. 4 vatandaşımız AFAD ekiplerince kurtarıldı. 81 yaşında kurtarılan bir vatandaşımız hastanede yaşamını yitirdi. 68 kırsal yerleşimde 16 yıkık bina bulunuyor. 12'si metruk, 4'ünde ise yaşam var. Onlar da kendi imkanlarıyla çıkmış. Şu an itibariyle arama kurtarma yaptığımız bina yok,"Ayrıca 2 minarenin yıkıldığını belirten Yerlikaya, "Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ön hasar tespit gerçekleşecek" dedi. Depremde toplam 29 kişinin de yaralandığını kaydeden Yerlikaya, "Şükürler olsun ki ağır yaralı yok. Geçmiş olsun diyoruz. Elektrik, su, doğalgazla ilgili kesinti ve olumsuzluk yok. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk anından itibaren bizden bilge aldı, biz de bilgi aktardık" diye konuştu.Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone da deprem bölgesinde bulunan müşterilere acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlandığını bildirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun."Depremde hayatını kaybeden kişinin, 81 yaşındaki Nihat Önbaş olduğu belirtildi. Amcasının ölümünün acısını yaşayan oyuncu Eylül Tumbar, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Enkazdan çıkarılan amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağolsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim."