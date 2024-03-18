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Giriş Tarihi: 18.3.2024 15:26

Balıkesir'de acı olay: Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen akademisyen öldü

Balıkesir Edremit'te çok acı bir olay meydana geldi. Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen akademisyen Mehmet Faik Şenergin (57), hayatını kaybetti...

DHA
Balıkesir’de acı olay: Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen akademisyen öldü

Olay, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaç paraşütü ile uçuş yapan, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin, kontrolünü kaybettiği yamaç paraşütüyle Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarındaki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilgisayar Programcılığı bölümü öğretim görevlisi Şenergin, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Şenergin, kurtarılamadı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Balıkesir'de acı olay: Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen akademisyen öldü
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