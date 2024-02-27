Balıkesir’de anne ve oğlu evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Yıldız Mahallesi 14087 sokakta harabe 2 katlı bir evde kendilerinden bir süredir haber alınamayan anne ve oğlunun durumundan şüphe eden Yıldız Mahallesi Muhtarı Fayiz Kayacan, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 katlı evin 2'nci katına girdiklerinde, kapıda oğul Behzat Aydın'ı (62) ve anne Hatice Aydın'ı (84) ölü halde buldu. Anne Hatice Aydın'ın Alzheimer hastası oğul Behzat Aydın'ın ise şeker olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Fayiz Kayacan, "Ana oğul yaşıyordu burada Alzheimer rahatsızlığı vardı zaten kendisinin oğluyla birlikte yaşıyorlardı. Komşu ilişkileri yoktu. Pek evden çıkmazlardı, kapıyı da kimseye açmıyorlardı. Su saati okumak için gelen arkadaş su saatini okutuyor, fatura yüksek çıkıyor. Su saati de sürekli dönüyor. Arkadaş komşulara haber veriyor burada su saati sürekli dönüyor diye kapıyı çaldım kimse çıkmadı diye komşulara söylüyor, komşularda bana haber verdi. Bende kapıyı çaldım kimse çıkmadı. 112'yi aradım ekipler geldi. İtfaiye geldi, kapıyı açtık içeri girdik ikisinin de cesediyle karşılaştık. Doğal gaz yok soba var, katalitik varmış ondan olabilir mi bilmiyorum" dedi.

Anne ile oğlunun tüplü ısıtıcıdan sızan gaz nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.