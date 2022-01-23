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Giriş Tarihi: 23.1.2022 14:34 Son Güncelleme: 23.1.2022 14:43

Balıkesir'de çayda kaybolan avcının cansız bedeni bulundu

SUAT SALGIN
Balıkesir’de çayda kaybolan avcının cansız bedeni bulundu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, avlanmak için Havran ilçesinden yola çıkan Şemseddin Gülhan ve iki arkadaşı, Osmanlar Mahallesi'ndeki Koca Çay mevkisine geldi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, avlanmak için Havran ilçesinden yola çıkan Şemseddin Gülhan (30), çaydan karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Gülhan'ın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Balıkesir AFAD Müdürlüğü koordinesinde arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucu Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama kurtarma ekipleri tarafından Gülhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şemseddin Gülhan'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Balıkesir'de çayda kaybolan avcının cansız bedeni bulundu
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