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Giriş Tarihi: 28.1.2022 13:15 Son Güncelleme: 28.1.2022 13:46

Balıkesir’de çocuk üniversitesi projesi hayata geçiriliyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Balıkesir’de çocuk üniversitesi projesi hayata geçiriliyor

Balıkesir Üniversitesi, Altıeylül Belediyesi ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çocuk üniversitesi iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen protokol; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol ile Altıeylül'de ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören 4-7. sınıf öğrencileri içerisinde her yıl, belirli sayıda yetenekli çocuğun yeteneklerine uygun destek eğitimi almaları sağlanarak, yeteneklerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, sanat ve spor faaliyetleri ile ruh ve beden gelişimlerine destek verilmesi; ücretsiz programlar vasıtasıyla da öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanması amaçlandı. Törende birer konuşma yapan; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Çocuk Üniversitesi projesiyle ilgili duygu ve temennilerini paylaşırken, gerçekleştirilecek olan iş birliğinin hayırlı olması dileklerinde bulundular. Tören, iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. Törenin ardından katılımcılar, Çocuk Üniversitesinin sınıf ve atölyelerinin de yer aldığı Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezinde incelemelerde bulundular.

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Balıkesir’de çocuk üniversitesi projesi hayata geçiriliyor
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