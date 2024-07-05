Balıkesir’de deniz çayırlarına zarar veren operatöre dudak uçuklatan ceza

Erdek'e bağlı Narlı Mahallesi'nde 7 ev sahibi kıyı temizliği yaptırmak istemiş ve 16 bin lira karşılığında iş makinesi kiralayarak koruma altındaki deniz çayırlarının yok edilmesine neden olmuştu. Daha sonra Balıkesir Valiliği tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmıştı. Konu ile ilgili görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerinin ardından çalışmalarını tamamladı.

774 BİN TL CEZA KESİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, iş makinesi operatörü operatör T.E.'ye, Çevre Kanunu'nun biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik yaptırımları içeren 20. maddesinin "k" bendi uyarınca, deniz çayırlarını söktüğü gerekçesiyle 774 bin lira ceza kesildi. Deniz çayırlarının yok edilmesine sebep olan ev sahipleri hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.