Balıkesir’de esnafa silahlı saldırı kamerada: Otomobilden ateş açtılar!

Edinilen bilgiye göre, saat 08.10 sıralarında cadde üzerinde iş yerinin önünde bulunan Z.S.'ye, hareket halindeki beyaz bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Z.S. ayağından yaralandı.
YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü AsayişŞube ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.