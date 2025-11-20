Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de esnafa silahlı saldırı kamerada: Otomobilden ateş açtılar!
Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:41

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Hürriyet Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde bekleyen esnaf Z.S., beyaz bir otomobilden açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, saat 08.10 sıralarında cadde üzerinde iş yerinin önünde bulunan Z.S.'ye, hareket halindeki beyaz bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Z.S. ayağından yaralandı.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

