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Giriş Tarihi: 14.1.2022 14:14 Son Güncelleme: 14.1.2022 14:17

Balıkesir’de FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir’de FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı

Balıkesir’de Fettullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt üyeliğinden hapis cezası bulunan karı-koca, Edremit’te saklandıkları evde yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Balıkesir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonlarda örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 16 şahsı yakalamak için tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Toplam 16 şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

KAÇMAYA HAZIRLANIYORLARDI
Jandarma ekiplerinin Edremit'te bir eve yaptıkları baskında, FETÖ/PDY örgüt üyeliğinden yargılanan ve haklarında hapis cezası bulunan Muhammet Kürşat A ve eşi Yasemin A. kıskıvrak yakalandı. Haklarında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı-kocanın yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlendi. Tutuklanan örgüt üyesi çift, Burhaniye Cezaevine gönderildi.

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Balıkesir’de FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı
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